2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi
Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna'nın yeni bir albüm hazırlığında olduğu iddia edildi.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan yıldızın yeni albüm hazırlığında olduğu iddia edildi.
ALBÜM GELİYOR
The Sun'ın haberine göre, 36 yaşındaki şarkıcı 9'uncu albümü için çalışmalara başladı. Rihanna'nın hayranları, 2016'da 8'inci stüdyo albümü "Anti"yi yayınladığından beri, şarkıcıdan albüm bekliyor.