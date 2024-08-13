2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi

Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna'nın yeni bir albüm hazırlığında olduğu iddia edildi.

2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi - 1

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan yıldızın yeni albüm hazırlığında olduğu iddia edildi.

ALBÜM GELİYOR

The Sun'ın haberine göre, 36 yaşındaki şarkıcı 9'uncu albümü için çalışmalara başladı. Rihanna'nın hayranları, 2016'da 8'inci stüdyo albümü "Anti"yi yayınladığından beri, şarkıcıdan albüm bekliyor.

N-LIFE HABERLERİ

2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi - 2

"BEKLEYİŞ NEREDEYSE SONA ERDİ"

Kaynaklar "Rihanna'nın 9'uncu albümünün yayınlanmasının ne kadar uzun sürdüğü konusu bir şakaydı ama bekleyiş neredeyse sona erdi" ifadelerini kullandı.

Rihanna'nın son birkaç yıldır Alesso ve Diplo gibi isimlerle şarkı kaydettiğini iddia edildi. Şarkıcının farklı türde şarkılar seslendirdiği ve bazı şarkıların 'yeniden düzenlendiği' belirtildi.

The Sun'a konuşan bir kaynak "Rihanna bir süre önce stüdyoya geri döndü ve her şey sonunda yoluna giriyor" dedi.

2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi - 3

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rihanna'nın, albümünü yıl sonuna doğru yayınlamayı tercih ettiği ancak albümün 2025'e ertelenebileceği belirtildi.

Şarkıcının dünya turnesine çıkacağı da iddialar arasında.

2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi - 4

FESTİVALDE SAHNE ALACAK

Öte yandan, Rihanna'nın dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'nde sahne alması bekleniyor.

Kaynaklar "2025 onun yılı olacak ve Glastonbury hala gündemde" dedi.

Uzun bir süredir şarkıcı ASAP Rocky ile birlikte olan Rihanna, 2022'de RZA, 2023'te ise Riot Rose adında iki çocuk sahibi oldu.

2025, Rihanna'nın yılı olacak! Şarkıcıdan albüm müjdesi - 5

EN GENÇ KENDİ SERVETİNİ YAPAN MİLYARDER KADIN

Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şarkıcı bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.

SON ALBÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ

Şarkıcı yıllar sonra sahneye ilk kez Hindistan'daki düğünde çıkmıştı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.

DAHA FAZLA GÖSTER