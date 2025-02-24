2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken "Shogun" televizyon kategorisinin öne çıkan yapımı oldu. The Substance (Cevher) filmindeki rolüyle Altun Küre kazanan Demi Moore, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar...

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Hollywood'da ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor. Oscar Ödülleri için geri sayım devam SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.

Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi geceden 4 ödülle ayrılırken film kategorisinin öne çıkan yapımı "Conclave" (Konsey) oldu.

İşte kazananlar...

N-LIFE HABERLERİ

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 2

FİLM KATEGORİSİ

EN İYİ FİLM/KADRO

Conclave (Konsey)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, “A Real Pain”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore, “The Substance”

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 5

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Shogun

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Only Murders in the Building

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Colin Farrell, “The Penguin”

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart, “Hacks”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Hiroyuki Sanada, “Shōgun”


EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Anna Sawai, “Shōgun”

2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Martin Short, “Only Murders in the Building”

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