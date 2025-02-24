2025 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken "Shogun" televizyon kategorisinin öne çıkan yapımı oldu. The Substance (Cevher) filmindeki rolüyle Altun Küre kazanan Demi Moore, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar...
Hollywood'da ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor. Oscar Ödülleri için geri sayım devam SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.
Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi geceden 4 ödülle ayrılırken film kategorisinin öne çıkan yapımı "Conclave" (Konsey) oldu.
İşte kazananlar...