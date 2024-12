Avatar: Fire and Ash

James Cameron'ın planlarına göre, en az üç Avatar filmi daha var. Üçüncü film olan Fire and Ash, 2022'deki The Way of Water ile aynı anda çekilmeye başlandı. Yeni karakterler arasında Peylak (David Thewlis) ve Varang (Oona Chaplin) yer alıyor.