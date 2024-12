The Fantastic Four: First Steps

Marvel Stüdyoları'nın merakla beklenen "Fantastic Four" (Fantastik Dörtlü) film için hazırlıklar sürüyor.

Başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn'in paylaştığı film, 25 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.