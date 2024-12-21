21 Aralık geleneği haline geldi: Nar kırma ritüeli nedir, kime ait, ne zaman gerçekleştirilir?

Bu geleneğin kökenleri, Türklerin Orta Asya’daki göçebe yaşamına kadar uzanabilir. Göçebe yaşamda, hayatta kalma mücadelesinin ve bereketin çok önemli olduğu bir dönemde, nar gibi meyveler önemli semboller haline gelmiştir. Bu inançlar, zamanla yerleşik hayata geçişle birlikte, özellikle Anadolu'da ve diğer Türk topraklarında ritüel bir hale gelmiştir.





