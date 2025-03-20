21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı

Billboard dergisi 21. yüzyılın en iyi kadın sanatçılarını açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan isim, kırdığı rekorlarla gündemden düşmeyen Taylor Swift oldu. Listede ilk 10'a Janet Jackson, Madonna, ve Mariah Carey gibi isimlerin girmemesi tepki çekti.

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 1

21. yüzyılın en iyi kadın sanatçıları açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimler arasında dünyaca ünlü birçok kadın şarkıcı yer alıyor.

Listede ilk 10'a giren isimler arasında pop müziğin efsane isimleri Janet Jackson, Madonna ve Mariah Carey'nin yer almaması tepki çekti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears ise listede 14. sıraya yerleşti.

İşte 21. yüzyılın en iyi 10 kadın sanatçısı...

N-LIFE HABERLERİ

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 2

10. Alicia Keys

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 3

9. Miley Cyrus

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 4

8. Ariana Grande

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 5

7.  Pink

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 6

6. Lady Gaga

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 7

5. Katy Perry

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 8

4. Adele

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 9

3. Beyonce

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 10

2. Rihanna

21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı - 11

1. Taylor Swift

Çıktığı dünya turnesi, listelerden zirvesinden inmeyen şarkıları ve satış rekoru kıran albümleriyle Taylor Swift listenin ilk sırasında yer aldı.

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