21. yüzyılın en iyi kadın şarkıcıları açıklandı! Listenin zirvesindeki isim şaşırtmadı
Billboard dergisi 21. yüzyılın en iyi kadın sanatçılarını açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan isim, kırdığı rekorlarla gündemden düşmeyen Taylor Swift oldu. Listede ilk 10'a Janet Jackson, Madonna, ve Mariah Carey gibi isimlerin girmemesi tepki çekti.
21. yüzyılın en iyi kadın sanatçıları açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimler arasında dünyaca ünlü birçok kadın şarkıcı yer alıyor.
Listede ilk 10'a giren isimler arasında pop müziğin efsane isimleri Janet Jackson, Madonna ve Mariah Carey'nin yer almaması tepki çekti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears ise listede 14. sıraya yerleşti.
İşte 21. yüzyılın en iyi 10 kadın sanatçısı...