21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var

1. Billie Eilish

2019 yılında çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümüyle müzik listelerinden zirveden inmeyen şarkıcı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen dokuz Grammy ödülü ve iki Oscar ödülü kazandı.

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı, son olarak Hit Me Hard and Soft albümüyle birçok başarıya imza attı.

Şarkıcı, Barbie filmi için seslendirdiği "What Was I Made For?" şarkısı ve James Bond filmi için bestelediği "No Time to Die" şarkısıyla iki Oscar ödülü kazandı.