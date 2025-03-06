21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var

Billboard dergisi tarafından 21. yüzyılın en iyi sanatçılarını açıkladı. 23 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish listenin ilk sırasında yer aldı. İşte listeye girmeyi başaran diğer isimler...

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var - 1

21. yüzyılın en iyi beş sanatçısı açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimlerden bazıları, yüzyıl başladığında henüz doğmamıştı bile. İşte listeye girmeyi başaran ünlü sanatçılar...

5. Bailey Zimmerman

Ünlü şarkıcı, “Rock and a Hard Place” şarkısıyla listelere hızlı giriş yaptı. Özellikle TikTok'ta popülarite kazanan yıldız, "Fall in Love" ,"Rock and a Hard Place" ve "Religiously" gibi şarkılarla tanınıyor.

N-LIFE HABERLERİ

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var - 2

4. Benson Boone

"Beautiful Things" şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan 22 yaşındaki şarkıcı, listede 4.sırada yerleşti.

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var - 3

3. Kid LAROI


21 yaşındaki Kid LAROI, gerçek ismiyle Charlton Kenneth Jeffrey Howard, Justin Bieber ile seslendirdiği "Stay" ve Miley Cyrus ile düet yaptığı "Without You" ile listelerde zirveye yerleşti.

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var - 4

2. Olivia Rodrigo

2021 yılında piyasaya çıkardığı Sour albümüyle kariyerinde ivme kazanan şarkıcı, daha sonra 2023 yılında Guts albümüyle büyük bir dinleyici kitlesi kazandı.

Şarkıcının listelerdeki en büyük çıkışı ise "Drivers License" şarkısıyla oldu.

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var - 5

1. Billie Eilish

2019 yılında çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümüyle müzik listelerinden zirveden inmeyen şarkıcı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen dokuz Grammy ödülü ve iki Oscar ödülü kazandı.

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı, son olarak Hit Me Hard and Soft albümüyle birçok başarıya imza attı. 

Şarkıcı, Barbie filmi için seslendirdiği "What Was I Made For?" şarkısı ve James Bond filmi için bestelediği "No Time to Die" şarkısıyla iki Oscar ödülü kazandı.

DAHA FAZLA GÖSTER