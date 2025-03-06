21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: Zirvedeki ismin iki Oscar ödülü var
Billboard dergisi tarafından 21. yüzyılın en iyi sanatçılarını açıkladı. 23 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish listenin ilk sırasında yer aldı. İşte listeye girmeyi başaran diğer isimler...
21. yüzyılın en iyi beş sanatçısı açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimlerden bazıları, yüzyıl başladığında henüz doğmamıştı bile. İşte listeye girmeyi başaran ünlü sanatçılar...
5. Bailey Zimmerman
Ünlü şarkıcı, “Rock and a Hard Place” şarkısıyla listelere hızlı giriş yaptı. Özellikle TikTok'ta popülarite kazanan yıldız, "Fall in Love" ,"Rock and a Hard Place" ve "Religiously" gibi şarkılarla tanınıyor.