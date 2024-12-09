21'inci Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlandığını açıkladı.
1338 FOTOĞRAFI DEĞERLENDİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'de fotoğraf üretimine katkı sağlayarak ülkemizin doğal güzellikleriyle kültürel mirasına dair görsel bellek oluşturmak amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada toplam 563 katılımcının 1338 fotoğrafı değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.