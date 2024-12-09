21'inci Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları ile 35 fotoğraf yarışmanın seçici kurulunca ödüle layık görüldü. 'İnsan ve Yaşam' kategorisinde 3 başarı, 'Tabiat ve Doğal Hayat' kategorisinde 2 başarı ile 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' kategorisinde de 3 başarı ödülünün sahipleri seçici kurul tarafından belirlendi. Yarışma sonucunda 'İnsan ve Yaşam' kategorisinde 9, 'Tabiat ve Doğal Hayat' kategorisinde 8, 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' kategorisinde ise 10 fotoğraf sergilemeye değer görüldü."