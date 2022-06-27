22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali açılış galası yapıldı

35 FİLMİN GÖSTERİMİ YAPILACAK

Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış galasına beyaz perdenin tanınmış oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Belediye Meclisi başkanı Hilmiye Arslaner Gölbaşı ve Hessen Eyaleti milletvekili Turgut Yüksel’de katıldı.

Festivalde Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan 35 filmin gösterimi yapılacak.