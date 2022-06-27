22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali açılış galası yapıldı

Haberler | 27.06.2022 - 11:44 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:48
Her yıl Almanya’da düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 2022 Frankfrut yakınlarındaki Rodgau- Wolfsschlucht adlı mekanda yapılan görkemli bir açılışla başladı.
Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış galasına beyaz perdenin tanınmış oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Belediye Meclisi başkanı Hilmiye Arslaner Gölbaşı ve Hessen Eyaleti milletvekili Turgut Yüksel’de katıldı.
Festivalde Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan 35 filmin gösterimi yapılacak.
Festivalde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ Alman Sanatçı Renan Demirkan ile Türk Oyuncular Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a takdim edildi.
Bu yılın Vefa ödülü ise Renan Fosforoğlu ailesi adına Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kızı Almula Merter Churm’a verildi.
Törene katılanlar arasında Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Müfit Can Saçıntı da vardı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ünlü şarkıcı Rafet El Roman ve Besteci-Aranjör Saki Çimen sahne aldı.
Festival, 1 Temmuz 2022 tarihinde '7 dalda en iyi'ler ödül töreni ile sona erecek.
İşte 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali açılış galasından görüntüler...