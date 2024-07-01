22 yıldır korunan altın kemer müzede sergileniyor

Orta Çağ'ın önemli şehirlerinden bir olan Ani Ören Yeri tarihinin, çok erken dönemlere denk geldiğini, ören yerinin kenarındaki vadilerde Kalkolitik dönemlere tarihlenen alanlar olduğunu ve bu alanların Urartu ile Pers dönemlerinde de kullanıldığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Ani'nin ihtişamlı dönemini Orta Çağ'da yaşadığını bilmekteyiz, 1800'lü yılların sonlarında Ani Ören Yeri'nde Rus asıllı Nikolay Marr tarafından arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır. Daha sonra çalışmalar Türk hocalarımız tarafından yapılmış ve halen de devam etmektedir. Altın kemer de 2002 yılında Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı döneminde yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkartılan eserlerden bir tanesidir. Eser çok önemlidir, altın malzemeden yapılmıştır."