22 yıldır korunan altın kemer müzede sergileniyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde yapılan kazılarda bulunan ve 22 yıldır korunan altın kemer, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında 1989-2005 döneminde yapılan kazı çalışmalarında 2002'de bulunan altın kemer, 22 yıl koruma altında tutuldu.
Üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı 432 gram ağırlığındaki altın kemer, muhafaza altında tutulduğu depodan çıkarılarak Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne konuldu.