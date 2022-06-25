Galeri

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.06.2022 - 11:05

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 1

Kaş Belediyesi'nce düzenlenen ve Eski Otogar Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 2

Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki festival alanında konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Yazıcı, "Üzerinde hüküm sürmüş binlerce yıllık medeniyetlerin izleri, turizmi ve gastronomisi ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunan tarımsal değerleriyle artık büyük yarışlarda aday değil, öncü konumuna gelmiştir" dedi.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 3

Belediye Başkanı Ulutaş ise iki yıllık salgın sürecinden sonra yine bir araya geldiklerini söyledi.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 4

Festivale coşkulu katılımın sevindirici olduğunu belirten Ulutaş, "Festivalde tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme, yemek yarışması söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası'ndan Kaş'a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Festival, çeşitli programlarla 26 Haziran'a kadar devam edecek.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 5

İşte festivalden diğer kareler...

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 6
23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 7
23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 8
23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER