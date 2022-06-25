23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.06.2022 - 11:05
Kaş Belediyesi'nce düzenlenen ve Eski Otogar Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki festival alanında konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Yazıcı, "Üzerinde hüküm sürmüş binlerce yıllık medeniyetlerin izleri, turizmi ve gastronomisi ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunan tarımsal değerleriyle artık büyük yarışlarda aday değil, öncü konumuna gelmiştir" dedi.
Belediye Başkanı Ulutaş ise iki yıllık salgın sürecinden sonra yine bir araya geldiklerini söyledi.
Festivale coşkulu katılımın sevindirici olduğunu belirten Ulutaş, "Festivalde tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme, yemek yarışması söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası'ndan Kaş'a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Festival, çeşitli programlarla 26 Haziran'a kadar devam edecek.
İşte festivalden diğer kareler...