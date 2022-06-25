23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Festivale coşkulu katılımın sevindirici olduğunu belirten Ulutaş, "Festivalde tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme, yemek yarışması söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası'ndan Kaş'a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Festival, çeşitli programlarla 26 Haziran'a kadar devam edecek.