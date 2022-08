28. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

En İyi Uzun Metrajlı Film dalında ödülü Juraj Lerotic'in 'Safe Place' isimli yapımı kazanırken, yönetmen Srdjan Keca'nın 'Museum of the Revolution' filmi "En İyi Belgesel Film" dalında ödülün sahibi oldu.

Yönetmen Balazs Turai'nin 'Amok' isimli yapımı "En İyi Kısa Film" dalında ödül alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü, yönetmenliğini Josip Lukic ve Klara Sovagovic'in yaptığı It's not Cold For Mosquitoes kazandı.