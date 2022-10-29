29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İstanbul'da birçok sanatçının katılım sağlayacağı konserlerle yaşanacak. Duman, Oğuzhan Koç, Göksel, Sertap Erener, Yaşar ve Hayko Cepkin gibi ünlü sanatçıların düzenleyeceği ücretsiz konserlerin ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek ücretsiz İstanbul konserleri.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 1

DUMAN

Yer: Beşiktaş Barbaros Meydanı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 21:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 2

OĞUZHAN KOÇ

Yer: Kartal Meydanı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 3

SERTAB ERENER

Yer: İspark Avcılar Açık Otoparkı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 19:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 4

YAŞAR

Yer: Maçka Demokrasi Parkı / Şişli

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 5

GÖKSEL

Yer: Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 6

HAYKO CEPKİN

Yer: Sarıyer Merkez / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 7

HALUK LEVENT

Yer: Ataşehir Bulvarı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 19:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 8

ÇAKAL VE RECKOL

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğu / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 9

MURAT BOZ

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğu / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 10

KOLPA

Yer: Alibeyköy Osmanlı Park / İstanbul

Tarih: 28 Ekim 2022

Saat: 19:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 11

SERDAR ORTAÇ

Yer: Milli Egemenlik Parkı / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 12

PİNHANİ

Yer: Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi / İstanbul

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 13

KORAY AVCI

Koray Avcı sesi ve yorumuyla 29 Ekim Cumartesi günü Esenyurt'ta konser verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 14

BEDÜK

Yer: Cebeci Şehir Parkı / Sultangazi

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 20:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 15

BERKCAN GÜVEN VE SELDA BAĞCAN

Yer: Üsküdar Meydanı

Tarih: 29 Ekim 2022

Saat: 18:30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 16

KALBEN

Yer: Cumhuriyet Etkinlik Alanı Beylikdüzü

Tarih: 28 Ekim 2022

Saat: 21:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?) - 17

MADRİGAL

Yer: Galata Kulesi Meydanı

Tarih: 27 Ekim 2022

Saat: 20:00

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