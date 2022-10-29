29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri (Konserler ne zaman ve nerede?)

DUMAN
Yer: Beşiktaş Barbaros Meydanı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 21:00
OĞUZHAN KOÇ
Yer: Kartal Meydanı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:30
SERTAB ERENER
Yer: İspark Avcılar Açık Otoparkı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 19:30
YAŞAR
Yer: Maçka Demokrasi Parkı / Şişli
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
GÖKSEL
Yer: Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
HAYKO CEPKİN
Yer: Sarıyer Merkez / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
HALUK LEVENT
Yer: Ataşehir Bulvarı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 19:30
ÇAKAL VE RECKOL
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğu / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
MURAT BOZ
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğu / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
KOLPA
Yer: Alibeyköy Osmanlı Park / İstanbul
Tarih: 28 Ekim 2022
Saat: 19:30
SERDAR ORTAÇ
Yer: Milli Egemenlik Parkı / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
PİNHANİ
Yer: Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi / İstanbul
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:00
KORAY AVCI
Koray Avcı sesi ve yorumuyla 29 Ekim Cumartesi günü Esenyurt'ta konser verecek.
BEDÜK
Yer: Cebeci Şehir Parkı / Sultangazi
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 20:30
BERKCAN GÜVEN VE SELDA BAĞCAN
Yer: Üsküdar Meydanı
Tarih: 29 Ekim 2022
Saat: 18:30
KALBEN
Yer: Cumhuriyet Etkinlik Alanı Beylikdüzü
Tarih: 28 Ekim 2022
Saat: 21:00
MADRİGAL
Yer: Galata Kulesi Meydanı
Tarih: 27 Ekim 2022
Saat: 20:00