3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nin altında devasa yapılar tespit edildi

“MİTHRAS’IN GİZEMLERİNDEN BİR KISMINA KAZILARLA CEVAP BULABİLECEĞİZ”

Kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Coşkun, “Önemli alanlarımızdan birisi Mithras kutsal alanında kazı yapacağız. Mithras Roma’nın gizem kültü. Yazılı bir belgenin olmadığı inanç sistemi. Mithras ilgili bilinmeyen birçok soruya cevap bulunduğunu biliyoruz. Yeni sorular ve merak edilen konular var. Bu yıl sonuna kadar Mithras’ın gizemlerinden bir kısmına da yapılan kazılarla cevap bulabileceğiz” dedi.