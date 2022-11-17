3. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı

Fuarın destekçileri arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'da da sanat fuarı düzenlediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bodrum, en az 70 yıldır kültür ve sanatla iç içe yaşamaktadır ama bundan sonra halkımızı çok daha fazla sanatla buluşturmak istiyoruz. Çünkü sanatın iyileştirici bir gücü vardır. Sanat, insan ruhunu inceltir, insanın insana, çevreye, hayvana şiddetini önler. İnsanın birbirine saygı duymasını sağlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi sanatla buluşturmak zorundayız."