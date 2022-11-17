3. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı

3. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) , İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.
Açılışta konuşan Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, "3 yıl önce başladığımızda Türkiye'de benzersiz bir konsepti yani antika ve sanatı aynı platformda buluşturmayı amaçlamıştık. Bu yolda da emin adımlarla gidiyoruz. Farklı bir ziyaretçi kitlesini bu fuarda buluşturuyoruz. Tüm sanat ve antikaseverlere keyifli bir fuar diliyorum" dedi.
Fuarın destekçileri arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'da da sanat fuarı düzenlediklerine işaret ederek, şunları söyledi:
"Bodrum, en az 70 yıldır kültür ve sanatla iç içe yaşamaktadır ama bundan sonra halkımızı çok daha fazla sanatla buluşturmak istiyoruz. Çünkü sanatın iyileştirici bir gücü vardır. Sanat, insan ruhunu inceltir, insanın insana, çevreye, hayvana şiddetini önler. İnsanın birbirine saygı duymasını sağlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi sanatla buluşturmak zorundayız."
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de fuarın ev sahiplerinden biri olduklarını dile getirerek, "Sanatın her dalında önemli eserler bırakmış hem Türk hem yabancı sanatçıları burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Ben de sanatın birleştirici gücüne çok önem veriyorum. Hele hele bu günlerde bu tür sanatsal etkinliklerin hepimize yeni ufuklar açması dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Bu yıl 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası sanat galerisini, antikacıları ve 500'den fazla farklı alanlardan sanatçıyı ağırlayacak 3. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 21 Kasım'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Fuarda çeşitli sergilerin yanı sıra müzayedeler ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.
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