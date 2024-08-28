30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında geniş katılımlı konserlere sahne olacak. Cem Adrian’dan Tan Taşçı’ya, Zeynep Bastık’tan Yeni Türkü’ye... 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında konserlerle kutlanacak. Kutlamalara dair detaylar haberimizde....

30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak? - 1

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı 30 Ağustos’ta, kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak? - 2

30 AĞUSTOS KONSERLERİ

Cem Adrian, senfonik konseriyle Eminönü Meydanı’nda sahne alacak.

Sena Şener’in şarkılarıyla başlayacak etkinlikte Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik, konuk sanatçı olarak Adrian’a eşlik edecek.

30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak? - 3

Zeynep Bastık Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda,

Duman, Çerkezköy Kentpark’ta,

Ece Seçkin Bayrampaşa’da,

Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş Sancaktepe’de Zafer Bayramı coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşayacak...

Ankara'da 30 Ağustos kutlamalarının adresi Atatürk Orman Çiftliği olacak... Gecede Tan Taşçı sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla halkla buluşacak..

Kutlamak kapsamında Emir Can İğrek Çatalca'da,Kubat Didim’de,,Bengü Bolu’da konser verecek.

30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak? - 4

ÜCRETSİZ KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.

“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.

Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.

Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Ataköy Baruthanesi ve Müze Gazhane’deki etkinliklere tüm İstanbullular ücretsiz katılabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER