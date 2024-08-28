30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında geniş katılımlı konserlere sahne olacak. Cem Adrian’dan Tan Taşçı’ya, Zeynep Bastık’tan Yeni Türkü’ye... 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında konserlerle kutlanacak. Kutlamalara dair detaylar haberimizde....
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı 30 Ağustos’ta, kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.