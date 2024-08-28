30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri: 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?

ÜCRETSİZ KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.



30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.



“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.



Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.



Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Ataköy Baruthanesi ve Müze Gazhane’deki etkinliklere tüm İstanbullular ücretsiz katılabilecek.