30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında geniş katılımlı konserlere sahne olacak. Cem Adrian’dan Tan Taşçı’ya, Zeynep Bastık’tan Yeni Türkü’ye... 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında konserlerle kutlanacak. 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak. Kutlamalara dair detaylar haberimizde....
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yurdun her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenlenecek.