30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında geniş katılımlı konserlere sahne olacak. Cem Adrian’dan Tan Taşçı’ya, Zeynep Bastık’tan Yeni Türkü’ye... 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında konserlerle kutlanacak. 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak. Kutlamalara dair detaylar haberimizde....

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 1

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yurdun her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenlenecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 2

ANKARA'DAKİ PROGRAM

Başkentte programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkentteki programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının 10.30'da Anıtkabir'e yapacağı ziyaretle başlayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 3

CUMHURBAŞKANLI KÜLLİYESİNDE BÜYÜK KUTLAMA

30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.

Askeri erkan, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun saat 19.00'daki karşılama konserleriyle başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.


30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 4

Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.

Mesajların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

Programın kapanışında ise sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde günün anlam ve önemi kapsamında kahramanlık türküleri seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinin ana binası ise kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı sadece başkentte değil 81 il meydanında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 5

İBB KUTLAMALARI

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı 30 Ağustos’ta, kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 6

30 AĞUSTOS KONSERLERİ

Cem Adrian, senfonik konseriyle Eminönü Meydanı’nda sahne alacak.

Sena Şener’in şarkılarıyla başlayacak etkinlikte Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik, konuk sanatçı olarak Adrian’a eşlik edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 7

Zeynep Bastık Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda,

Duman, Çerkezköy Kentpark’ta,

Ece Seçkin Bayrampaşa’da,

Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş Sancaktepe’de Zafer Bayramı coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşayacak...

Ankara'da 30 Ağustos kutlamalarının adresi Atatürk Orman Çiftliği olacak... Gecede Tan Taşçı sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla halkla buluşacak..

Kutlamak kapsamında Emir Can İğrek Çatalca'da,Kubat Didim’de,,Bengü Bolu’da konser verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul ve Ankara'da coşkuyla kutlanacak: 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri - 8

ÜCRETSİZ KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.

“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.

Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.

Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Ataköy Baruthanesi ve Müze Gazhane’deki etkinliklere tüm İstanbullular ücretsiz katılabilecek.

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