30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı
İngiliz Heat Dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Harry Styles, üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.
İngiliz Heat Dergisi her yıl açıkladığı İngiltere'deki 30 yaş altı en zengin ünlüler listesini yayınladı.
İşte İngiltere'nin en zengin 30 yaş altı ünlüleri:
10. Asa Butterfield -10,7 milyon dolar
9. Sam Fender - 13,1 milyon dolar
8. Jorja Smith - 13,7 milyon dolar
7. Dave - 13, 9 milyon dolar