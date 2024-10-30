30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı

İngiliz Heat Dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Harry Styles, üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.

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İngiliz Heat Dergisi her yıl açıkladığı İngiltere'deki 30 yaş altı en zengin ünlüler listesini yayınladı.

İşte İngiltere'nin en zengin 30 yaş altı ünlüleri:

10. Asa Butterfield -10,7 milyon dolar

9. Sam Fender - 13,1 milyon dolar

8. Jorja Smith - 13,7 milyon dolar

7. Dave - 13, 9 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

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6. Sophie Turner

Joe Jonas ayrılığıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki yıldız, 18,5 milyon dolar ile 6'ncı sırada yer aldı.

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5. Millie Bobby Brown

Stranger Things dizisinin 20 yaşındaki yıldızı Millie Bobby Brown'ın serveti 22 milyon dolar.

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4. Lewis Capaldi

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 30,4 milyon dolarlık servetiyle 4'üncü sırada.

30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı - 5

3. Tom Holland

Örümcek Adam serisin yıldızı Tom Holland 28 yaşında. Ünlü aktör 30,6 milyon dolarlık servetiyle listede yer almayı başardı.

30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı - 6

2. Dua Lipa

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ise listede 2'nci sırada yer aldı. 29 yaşındaki şarkıcının serveti ise 104 milyon dolar.

30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı - 7

1. Harry Styles

30 yaşındaki Harry Styles, 200 milyon sterlinlik servetiyle üst üste üçüncü kez İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin genç yıldızı seçildi.

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