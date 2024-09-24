31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Törende, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahiplerini buldu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 1

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verildi, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aldı.

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 2

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Öğrenci Kısa Film Yarışması", "Adana Kısa Film Yarışması" ve "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" olmak üzere 6 kategoriden eserlerin ödüllendirileceği 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ve ​​​​​​​"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Volkan Severcan'ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 3

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, sanatçıların yaptıkları sanatla ayrışan dünyada insanları birleştiren bir güç ortaya koyduklarını söyledi.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 4

Festival afişinde balonlar olduğunu anımsatan Karalar, "Acısı şu ki bu afişe karar verdiğimizde Narin kızımız köyünde her şeyden habersiz bir şekilde mutlu yaşıyordu. O acımasızlık, insanlık dışı vahşet, Narin'imizi balonla oynayacak yaşta dünyadan kopardı. Sinema, tarih boyunca Narin ve arkadaşlarının başına gelenlerini, bütün çıplaklığıyla aktarmaya devam edecek ve dünya kardeşliğine, barışına hizmet etmeye devam edecek. Bir şiddet sarmalından kurtulmak için daha çok sinemaya, sanata sarılmalıyız." dedi.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 5

Karalar, son 5 yılda festival kapsamında yüzlerce yerde film gösterimleri yaptıklarını, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen yerlerde de sinema gösterimleri olacağını bildirdi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar'ın konuşmasının ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri ile ​​​​​​​Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerini buldu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 6

Törene festivaldeki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 7

11 FİLM ADANA'DA İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Altın Koza Film Festivali kapsamında, 11 film gösterilecek. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, dünya sineması bölümünde gösterilecek filmler açıklandı.

Bu kapsamda, "Megalopolis", "Kutsal İncirin Tohumu", "Bir Salyangozun Anıları", "Süleyman'ın Hikayesi", "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre", "Aydınlık Hayallerimiz", "Kutsal Enerji", "Cennetin Kıyısındaki Köy", "Vahşi Elmas", "Gidecek Yer Yok" ve "Çalınan Gezegenim" isimli filmler Adana'da ilk kez gösterilecek.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 8

JÜRİ ÜYELERİ

Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu.

31.⁠ ⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 9

Ödül töreninin ardından Nilüfer konser verdi.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 10
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 11
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - 12
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