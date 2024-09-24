31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
Jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Törende, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahiplerini buldu.
Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verildi, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aldı.