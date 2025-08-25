32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu

En prestijli ödüllerden olan Altın Koza Film Festivali, eylül ayında yine muhteşem görüntülere sahne olacak. Sayısız film, izleyicisiyle buluşacak. Alanında başarılı pek çok oyuncu ise ödülleri ile kavuşacak. 32. Altın Koza Film Festivali jürisi ve adaylar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.