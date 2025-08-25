32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu

Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin bu sene 32.'si düzenleniyor. Her sene Adana'da düzenlenen festivale çevre illerden de binlerce katılım oluyor. Festivalde birçok ünlü isim yer alıyor. 2025 Altın Koza Film Festivaline sayılı zaman kala onur ödüllerinin sahipleri de belli oldu. İşte, 32. Adana Altın Koza Film Festivali tarihleri...

32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu - 1

En prestijli ödüllerden olan Altın Koza Film Festivali, eylül ayında yine muhteşem görüntülere sahne olacak. Sayısız film, izleyicisiyle buluşacak. Alanında başarılı pek çok oyuncu ise ödülleri ile kavuşacak. 32. Altın Koza Film Festivali jürisi ve adaylar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

N-LIFE HABERLERİ

32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu - 2

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

32. Altın Koza Film Festivali için yarışma başvuruları 17 Ağustos'ta son bulmuştu. Fesival ise 22-28 Eylül günlerinde Adana'nın çeşitli noktalarında düzenlenecek.

Öte yandan yarışmaya kısa süre kala onur ödülü sahipleri de açıklandı. Buna göre 32. Altın Koza'da onur ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a gidecek.

32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu - 3

2025 yılının Altın Koza Film Festivali ulusal yarışma jürisi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan olmuştu. Jüri üyeleri ise; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan olmuştu.

32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu - 4

2024 yılında en iyi film ödülü1 milyon 500 bin TL olarak açıklanmıştı. Ödülü kazanan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi oldu. Onur ödülleri ise geçen sene Demet Akbağ ve Uğur Polat’a gitti.

DAHA FAZLA GÖSTER