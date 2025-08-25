32. Altın Koza Film Festivali günleri 2025: Adana Altın Koza Film Festivali onur ödülü sahipleri belli oldu
Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin bu sene 32.'si düzenleniyor. Her sene Adana'da düzenlenen festivale çevre illerden de binlerce katılım oluyor. Festivalde birçok ünlü isim yer alıyor. 2025 Altın Koza Film Festivaline sayılı zaman kala onur ödüllerinin sahipleri de belli oldu. İşte, 32. Adana Altın Koza Film Festivali tarihleri...
En prestijli ödüllerden olan Altın Koza Film Festivali, eylül ayında yine muhteşem görüntülere sahne olacak. Sayısız film, izleyicisiyle buluşacak. Alanında başarılı pek çok oyuncu ise ödülleri ile kavuşacak. 32. Altın Koza Film Festivali jürisi ve adaylar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.