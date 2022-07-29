33 yıllık Beyoğlu Sineması 'can çekişiyor'

Beyoğlu'nda bulunan Cinemajestic'in makinisti Ali Koçoğlu, pandemi boyunca yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Ayakta durmak için çay ve kahve satıyoruz. Sinemaya gelen giden yok, her hafta 4 yeni film değiştiriyoruz, gelen yok. Pandemi bizi mahvetti, vakalar tekrar arttı. Korkuyorlar vakalardan dolayı gelmiyorlar. Yeni film getiriyoruz ama kimse gelmediği için makineleri boşuna açıyoruz. İnsanların haftada bir gün sinemaya gelmeleri lazım. Fal baktırıyoruz o şekilde burayı döndürüyoruz. Eğer bunlar olmasa biz de kapatırız. Çay, kahve satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sinemalar teker teker kapanıyor bir biz kaldık. Ayakta durmak için mücadelemiz devam ediyor, nereye kadar gideceğini Allah bilir. 30 senedir buradayım, hayatımda böyle bir şey görmedim. Eskiden ben sabah geldiğimde kuyruk olurdu, yetiştiremezdik. Şimdi ne duruma geldi bakın kimseler yok. Ne gişeci var ne bir şey" diye konuştu.