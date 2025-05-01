3500 yıllık tarihsel sürece ışık tutuyor: 4 bin eserle ziyaretçilerini ağırlıyor
İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Müzesi, bünyesinde bulunan yaklaşık 4 bin eserle ziyaretçilerine, antik Yunan tarihinin erken dönemlerini oluşturan Miken uygarlığının milattan önce 1600-1100 döneminden başlayarak Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpaze sunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzede, Efes ve çevresindeki antik kentlerde yürütülen kazılardan çıkarılan eserler tematik bir düzende sergileniyor.