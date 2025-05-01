3500 yıllık tarihsel sürece ışık tutuyor: 4 bin eserle ziyaretçilerini ağırlıyor

Efes Artemis'inin doğurganlık ve bereketi simgelediğini belirten Kaleağasıoğlu, şöyle konuştu:



"Büyük Artemis heykelinin, özelliği başında 'Polos' adı verilen bir tacı var. Üzerinde doğurganlığı ve bereketi simgeleyen yumrular bulunuyor. Eteğinde, Efes'in önemli sembollerinden olan arı motifleri yer alıyor. Güzel Artemis heykelinde ise boynunda Zodyak kuşağı ve geyikler bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor. Büyük Artemis ve Güzel Artemis heykelleri, 1954 yılındaki Efes kazılarında, 'Prytaneion' adı verilen ve günümüzde belediye binasına karşılık gelebilecek bir resmi yapıda bulunmuş ve müzemize getirilmiştir. O dönemden beri müzemizde sergilenmektedirler. Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor."





