39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı

Bağımsız film yapımcıları tarafından çekilen filmlere 1986'dan beri verilen Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards), bu yıl 39'uncu kez sahiplerini bulacak. 2023 Bağımsız Ruh Ödülleri adayları açıklandı.

Bu ödül için aday gösterilen filmlerin bütçelerinin 30 milyon dolardan az olması gerekiyor. Dolayısıyla Maestro ve Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) gibi favorileri filmler bu ödüle aday gösterilmedi.

Aidy Bryant'ın sunuculuğunu üstleneceği Bağımsız Ruh Ödülleri töreni 25 Şubat 2024'te gerçekleşecek ve tören YouTube'dan yayınlanacak.

İşte 2023 Bağımsız Ruh Ödülleri adayları...

EN İYİ FİLM

All of Us Strangers

American Fiction

May December

Passages

Past Lives

We Grown Now