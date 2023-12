39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı

EN İYİ İLK FİLM

All Dirt Roads Taste of Salt

Chronicles of a Wandering Saint

Earth Mama

A Thousand and One

Upon Entry

Vásquez





JOHN CASSAVETES ÖDÜLÜ (1 milyon doların altında bütçeyle çekilen filmlere veriliyor)

The Artifice Girl

Cadejo Blanco

Fremont

Rotting in the Sun

The Unknown Country

EN İYİ YÖNETMEN

Andrew Haigh - All of Us Strangers

Todd Haynes - May December

William Oldroyd - Eileen

Ira Sachs - Passages

Celine Song - Past Lives