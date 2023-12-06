39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı

Amerikan bağımsız sinemasının en prestijli ödülleri olan Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) için adaylar belli oldu.

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 1

Bağımsız film yapımcıları tarafından çekilen filmlere 1986'dan beri verilen Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards), bu yıl 39'uncu kez sahiplerini bulacak. 2023 Bağımsız Ruh Ödülleri adayları açıklandı.

Bu ödül için aday gösterilen filmlerin bütçelerinin 30 milyon dolardan az olması gerekiyor. Dolayısıyla Maestro ve Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) gibi favorileri filmler bu ödüle aday gösterilmedi. 

Aidy Bryant'ın sunuculuğunu üstleneceği Bağımsız Ruh Ödülleri töreni 25 Şubat 2024'te gerçekleşecek ve tören YouTube'dan yayınlanacak.

İşte 2023 Bağımsız Ruh Ödülleri adayları...

EN İYİ FİLM 

All of Us Strangers
American Fiction

May December

Passages

Past Lives

We Grown Now

N-LIFE HABERLERİ

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 2

EN İYİ İLK FİLM

All Dirt Roads Taste of Salt
Chronicles of a Wandering Saint

Earth Mama

A Thousand and One

Upon Entry

Vásquez

JOHN CASSAVETES ÖDÜLÜ (1 milyon doların altında bütçeyle çekilen filmlere veriliyor)

The Artifice Girl

Cadejo Blanco

Fremont

Rotting in the Sun

The Unknown Country

EN İYİ YÖNETMEN

Andrew Haigh - All of Us Strangers

Todd Haynes - May December

William Oldroyd - Eileen

Ira Sachs - Passages

Celine Song - Past Lives

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 3

EN İYİ SENARYO

David Hemingson - The Holdovers

Cord Jefferson - American Fiction

Laura Moss, Brendan J. O’Brien - Birth/Rebirth

Emma Seligman, Rachel Sennott - Bottoms

Celine Song - Past Lives

EN İYİ İLK SENARYO

Samy Burch; Story by Samy Burch, Alex Mechanik - May December

Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman, Ben Platt - Theater Camp

Tomás Gómez Bustillo - Chronicles of a Wandering Saint

Laurel Parmet - The Starling Girl

Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez - Upon Entry

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 4

EN İYİ OYUNCU

Jessica Chastain - Memory

Greta Lee - Past Lives

Trace Lysette - Monica

Natalie Portman - May December

Judy Reyes - Birth/Rebirth

Franz Rogowski - Passages

Andrew Scott - All of Us Strangers

Teyana Taylor - A Thousand and One

Jeffrey Wright - American Fiction

Teo Yoo - Past Lives

EN İYİ YARDIMCI OYUNCU

Erika Alexander - American Fiction

Sterling K. Brown - American Fiction

Noah Galvin - Theater Camp

Anne Hathaway - Eileen

Glenn Howerton - BlackBerry

Marin Ireland - Eileen

Charles Melton - May December

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Catalina Saavedra - Rotting in the Sun

Ben Whishaw - Passages

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 5

SES GETİREN PERFORMANS

Marshawn Lynch - Bottoms

Atibon Nazaire - Mountains

Tia Nomore - Earth Mama

Dominic Sessa - The Holdovers

Anaita Wali Zada - Fremont

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Katelin Arizmendi - Monica

Eigil Bryld - The Holdovers

Jomo Fray - All Dirt Roads Taste of Salt

Pablo Lozano - Chronicles of a Wandering Saint

Pat Scola - We Grown Now


EN İYİ KURGU


Rotting in the Sun

We Grown Now

How to Blow Up a Pipeline

Theater Camp

Upon Entry

39. Bağımsız Ruh Ödülleri (Independent Spirit Awards) adayları açıklandı - 6

EN İYİ BELGESEL

Bye Bye Tiberias
Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

Kokomo City

The Mother of All Lies

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Anatomy of a Fall (Fransa)

Godland (Danimarka-İzlanda)

Mami Wata (Nijerya)

Tótem (Meksika)

The Zone of Interest (İngiltere, Polonya, ABD)

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