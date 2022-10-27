39. yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un bilinmeyenleri

Hem yakışıklılığıyla hem oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan ve dünya çapında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün 39 yaşına giriyor.
2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olması ve ardından Best Model of the World seçilmesi, Türk sinemasının ve televizyonlarının yetenekli bir oyuncu kazanmasına vesile oldu. Tatlıtuğ, modellikten oyunculuğua geçişin en başarılı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.
27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğan Tatlıtuğ, baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirneli.
Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümü basketbol oynayarak geçti. Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son buldu.
Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıydı. Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış oldu. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirdi ve profesyonel bir model oldu.
İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.
Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.
Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasınnda Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri ile attı.
Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.
2010 yılında Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bu karakterle oyunculuğunu ilerlettiğini kanıtladı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. 2011-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı. Canlandırdığı Kuzey rolü, büyük beğeni topladı, oyunculuğu övgü aldı.
2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı.
Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatan Kelebeğin Rüyası filminde, Muzaffer karakterini canlandırdı.
2014 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrolünü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde "Kurt Seyit" karakterini canlandırdı.
Ardından 2016 yılında yine Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştı. Hadi be Oğlum sinema filminde ve Çarpışma dizisinde yer alan oyuncu, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde de rol aldı.
Belçika yapımı Into the Night dizisinde Arman karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer alan Tatlıtuğ, son olarak Yakamoz S-245 dizisinde başrolde yer aldı.
Moda tasarımcısı Başak Dizer ile Paris'te 20 Şubat 2016'da evlendi. Çiftin 50 kişinin katıldığı düğünü Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşti.
Tatlıtuğ'un oğlu 'Kurt Efe' bu yıl nisan ayında dünyaya geldi. Tatlıtuğ oğlunun yüzünü hiç göstermedi. Magazincilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını verdi.
Tatlıtuğ babalık duygusunu şöyle dile getirdi:
"Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun. Başak için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu."
Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğullarına neden Kurt Efe adını verdiklerini şöyle açıkladı:
"Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk."
Eşine duyduğu aşkı her fırsatta dile getirmekten kaçınmayan Tatlıtuğ Başak Dizer'e olan duygularını şöyle dile getirdi:
"Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele.