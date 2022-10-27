39. yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un bilinmeyenleri

Hem yakışıklılığıyla hem oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan ve dünya çapında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün 39 yaşına giriyor.

2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olması ve ardından Best Model of the World seçilmesi, Türk sinemasının ve televizyonlarının yetenekli bir oyuncu kazanmasına vesile oldu. Tatlıtuğ, modellikten oyunculuğua geçişin en başarılı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.