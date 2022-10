39. yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un bilinmeyenleri

PARİS'TE MODELLİK YAPTI

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıydı. Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış oldu. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirdi ve profesyonel bir model oldu.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.