4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş

Birleşik Krallık'ın Norfolk sahilinde yer alan 4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü. "Seahenge" adı verilen yapının M.Ö 3. bin yılın sonlarında iklimin aşırı derecede kötüleştiği bir dönemin ardından inşa edildiği öğrenildi. Araştırmacılar bu tuhaf yapının, MÖ 2049 baharından kalma keresteler kullanılarak inşa edildiğini tahmin ediyor.

4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş - 1

Yeni bir çalışma, Norfolk sahilindeki " Seahenge" adı verilen 4 bin yıllık ahşap yapının, gizemini ortaya çıkardı. M.Ö 3. bin yılın sonlarında aşırı iklim bozulması döneminden sonra inşa edildiği düşünülen yapı, ilk olarak 1998 yılında kuzey Norfolk sahilindeki Holme-next-the-sea plajının kumlarının kayması sonucu ortaya çıkarıldı.

Birbirine yakın 55 meşe direğin çevrelediği devrilmiş bir ağaç kütüğünden oluşan yapı, başlangıçta denizden uzakta tuzlu bataklık üzerine inşa edilmişti. Araştırmacılar yapının M.Ö. 2049 yılından kalma keresteler kullanılarak inşa edildiğini tahmin ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş - 2

RİTÜEL AMACIYLA YAPILMIŞ

Binlerce yıl önce inşa edilmiş yapıyı çürümekten koruyan bir torf tabakası, yapıyı özenle koruduğu belirtiliyor.  Ayrıca, yapıya bitişik olarak yerleştirilen ve aynı döneme tarihlenen ikinci bir halkanın varlığı da keşfedildi.

Daha önceki araştırmalarda, bu yapıların bir kişinin ölümünü anma amacıyla dikilmiş olabileceği öne sürülmüştü. Ancak, yeni bir makalede, Seahenge ve bitişiğindeki çemberin, sert ve soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir dönemde, ritüel bir amaçla inşa edilmiş olabileceği öne sürülüyor.

4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş - 3

GUGUK KUŞUNUN KAFESİNDEN ESİLENİLMİŞ

Arkeologlar bu tuhaf anıtın yapısının, folklorda anlatılan guguk kuşunun kışın kaldığı yerleri taklit ettiğinden şüpheleniyor; içi boş bir ağaç ya da merkezdeki devrilmiş meşe kütüğünün simgelediği "Öteki Dünya'nın çardakları".

Aberdeen Üniversitesi'nden arkeolog David Nance , "Yaz gündönümü, folklora göre bereketi simgeleyen guguk kuşunun genellikle ötmeyi bırakıp Öteki Dünya'ya döndüğü ve yazın da onunla birlikte gittiği tarih" diyor.

4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş - 4

"AMAÇ ŞİDDETLİ HAVAYI SONA ERDİRMEK"

Dr. Nance'e göre diğer yapı, topluluğun başına bir felaket geldiğinde kurban edilen "kutsal krallar" efsanesine işaret ediyor. Arkeolog "Kanıtlar, Venüs'ün 8 yıllık döngüsüne denk gelen Samhain'de (artık Cadılar Bayramı), her 8 yılda bir ritüel amacıyla kurban edildiklerini gösteriyor" diye açıklıyor. 

Dr. Nance, "Her iki anıt da en iyi şekilde, farklı işlevlere ve kendileriyle bağlantılı ritüellere sahip olmalarıyla açıklanıyor fakat ortak bir amaçlar var: şiddetli soğuk havayı sona erdirmek" diyor.

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