4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş

RİTÜEL AMACIYLA YAPILMIŞ

Binlerce yıl önce inşa edilmiş yapıyı çürümekten koruyan bir torf tabakası, yapıyı özenle koruduğu belirtiliyor. Ayrıca, yapıya bitişik olarak yerleştirilen ve aynı döneme tarihlenen ikinci bir halkanın varlığı da keşfedildi.

Daha önceki araştırmalarda, bu yapıların bir kişinin ölümünü anma amacıyla dikilmiş olabileceği öne sürülmüştü. Ancak, yeni bir makalede, Seahenge ve bitişiğindeki çemberin, sert ve soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir dönemde, ritüel bir amaçla inşa edilmiş olabileceği öne sürülüyor.