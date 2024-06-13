4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü: Yaz’ı uzatmak için inşa edilmiş
Birleşik Krallık'ın Norfolk sahilinde yer alan 4 bin yıllık ahşap yapının gizemi çözüldü. "Seahenge" adı verilen yapının M.Ö 3. bin yılın sonlarında iklimin aşırı derecede kötüleştiği bir dönemin ardından inşa edildiği öğrenildi. Araştırmacılar bu tuhaf yapının, MÖ 2049 baharından kalma keresteler kullanılarak inşa edildiğini tahmin ediyor.
Yeni bir çalışma, Norfolk sahilindeki " Seahenge" adı verilen 4 bin yıllık ahşap yapının, gizemini ortaya çıkardı. M.Ö 3. bin yılın sonlarında aşırı iklim bozulması döneminden sonra inşa edildiği düşünülen yapı, ilk olarak 1998 yılında kuzey Norfolk sahilindeki Holme-next-the-sea plajının kumlarının kayması sonucu ortaya çıkarıldı.
Birbirine yakın 55 meşe direğin çevrelediği devrilmiş bir ağaç kütüğünden oluşan yapı, başlangıçta denizden uzakta tuzlu bataklık üzerine inşa edilmişti. Araştırmacılar yapının M.Ö. 2049 yılından kalma keresteler kullanılarak inşa edildiğini tahmin ediyor.