4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var"

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Justin Bieber uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda baba olan 30 yaşındaki şarkıcının "paraya" ihtiyacı var.

4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var" - 1

BABA OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

N-LIFE HABERLERİ

4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var" - 2

4 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber, 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor.

Daily Mail'in haberine göre, Kanadalı pop yıldızının "paraya ihtiyacı var ve şarkıcı çalışmak istiyor".

İddialara göre, şarkıcının 2023 yılında turnesini düzenleyen AEG adlı şirkete borcu var.

4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var" - 3

YENİ BİR EKİPLE ÇALIŞACAK

Grammy ödüllü şarkıcı, spot ışıklarına menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple dönüş yapacak.

Scoother Braun, Bieber, Ariana Grande ve Demi Lovato gibi süperstarları temsil ettikten sonra geçen yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu duyurdu. Bieber artık Madonna ve Kardashian ailesi üyeleri gibi ünlüleri daha önce temsil etmiş olan avukat Michael Rhodes tarafından temsil ediliyor.

4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var" - 4

30 yaşındaki Bieber, son olarak 2021'de "Justice" adında bir albüm çıkarmıştı. Albüm eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var" - 5

Bieber, Şubat 2023'te kendisine Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulduğunu söylemesinin ardından Justice World Tour'un geri kalanını resmen iptal etti.

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