4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var"
Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Justin Bieber uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda baba olan 30 yaşındaki şarkıcının "paraya" ihtiyacı var.
BABA OLDU
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.
Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.