4 yıl sonra müziğe geri dönüyor! "Justin Bieber'ın paraya ihtiyacı var"

YENİ BİR EKİPLE ÇALIŞACAK

Grammy ödüllü şarkıcı, spot ışıklarına menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple dönüş yapacak.

Scoother Braun, Bieber, Ariana Grande ve Demi Lovato gibi süperstarları temsil ettikten sonra geçen yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu duyurdu. Bieber artık Madonna ve Kardashian ailesi üyeleri gibi ünlüleri daha önce temsil etmiş olan avukat Michael Rhodes tarafından temsil ediliyor.