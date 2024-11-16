42 yıllık mesleğine tırnaklarını feda etti
Aşıklar Diyarı olarak bilinen Sivas'ta tek, Türkiye'de ise sayılı ud ustalarından olan Mustafa Karaoğlu, tırnaklarını çok sevdiği mesleğine feda etti.
Türkiye'nin gönül coğrafyasının en özel şehirlerinden biri olan ve âşıklar diyarı olarak anılan Sivas, halk müziğinde yaktığı türküleriyle, yetiştirdiği âşıklarıyla biliniyor. Bu kadim şehirde, 42 senedir ud sanatını yaşatmaya çalışan 66 yaşındaki Mustafa Karaoğlu, Sivas'ın tek ud ustası olarak küçük yaşlardan itibaren kendini bu sanata adadı.