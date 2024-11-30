5 yaşından bu mesleği yapıyor! Ödünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Geçmişi geleceğe taşımak ve kutnu kumaşı dokumacılığını yaşatmak adına gayret ettiğini ifade eden Mekki, “Gaziantep için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kutnu kumaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin milli kültürü olduğu için tanıtmaya, yeni insanları yetiştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah ortaokul düzeyinde çocuklar bu mesleği öğrenirse ve meslek okulları da bu düzeyde olursa sadece kutnu değil bu kültürlerimiz yaşatılır. Gaziantep'in çok güzel değerleri var. Yemeni, bakır ve sedef kakma gibi hepsinin de meslek edindirme ihtiyacı var. Bu meslekleri geleceğe taşımak sadece kurslarla olmuyor. Okullarını açmak lazım. Gençlerin bu mesleklere rağbet göstermesi lazım. Gençleri bu mesleklere teşvik etmek lazım. Ama işin özünde kutnu kumaşında 7 alan var. Bunların hepsinin ayrı ayrı üstatları var. Hepsi yaşlı ve bu mesleği yaptıkları zaman mesleklerini devam ettirecek kimse yok. Sağ olsunlar kutnu kumaşını Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde ön plana çıkardılar. Bu konuda halen yardımcı oluyorlar. Desteklerinin devamını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.