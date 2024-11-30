5 yaşından bu mesleği yapıyor! Ödünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü”ne layık görülen Gaziantepli kutnu kumaş ustası Abdulkadir Mekki, “Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dan almak bizlere onur verdi” dedi.
Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşının son temsilcilerinden olan 65 yaşındaki Abdulkadir Mekki, Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşında makineleşmeye meydan okuyarak mesleğini severek sürdürüyor.