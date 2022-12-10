500 taş eser açık hava müzesinde sergilenecek

Erzurum'da kazılarda rastlanılan yaklaşık 500 taş eserin sergileneceği açık hava müzesi, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak.

Aziziye Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılan kazı çalışmasında rastlanan ve defineciler tarafından tahrip edilen alanlarda bulunan 500 civarında taş eser, kentte koruma altında tutuluyor.