500 taş eser açık hava müzesinde sergilenecek

Erzurum'da kazılarda rastlanılan yaklaşık 500 taş eserin sergileneceği açık hava müzesi, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak.
Aziziye Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılan kazı çalışmasında rastlanan ve defineciler tarafından tahrip edilen alanlarda bulunan 500 civarında taş eser, kentte koruma altında tutuluyor.
Aralarında koç başlı mezar taşları, sandukalar, mancınık gülleri, sütun ve sütun kaideleri ile kitabelerin bulunduğu eserlerin turizme kazandırılması için Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan çalışma başlattı.Bu kapsamda "açık hava taş eserler müzesi" olarak hazırlanmaya başlanan ilçedeki 7 dönümlük alanın ilk etabı olan 4 dönümündeki altyapı çalışması tamamlanma aşamasına geldi.
Koruma altındaki tarihi eserlerin yerleştirilmesine başlanacağı çalışma, projenin ikinci etabı olan 3 dönümlük alanın da hazırlanmasıyla tamamlanacak.
Ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak müzeyle koruma altındaki eserler, kentin turizmine kazandırılmış olacak. Belediye Başkanı Orhan, AA muhabirine, ilçe etrafındaki köylerde tarihi niteliğe sahip taşlar topladıklarını söyledi.
İşte açık hava müzesinde sergilenecek taşlardan görüntüler...