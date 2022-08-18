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53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi

Haberler | 18.08.2022 - 07:05

Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı Dövüş Kulübü (Fight Club) filmi ile büyük bir çıkış yakalayan Edward Norton, 1996'da Richard Gere ile birlikte rol aldığı Primal Fear filmiyle başladığı sinema kariyerine onlarca başarılı film sığdırdı. American History X, Büyük Budapeşte Oteli, Birdman gibi sinema tarihine geçen yapımlarda rol alan başarılı oyuncu bugün 53 yaşına giriyor. İşte Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi...

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 1

15. İtalyan İşi (The Italian Job) - 2003

1969 yılında Michael Caine’in başrolü canlandırdığı, Peter Collinson yapımı filmin 2003'te yeniden çevrimi olan İtalyan İşi, kendi alanında kariyer sahibi diye nitelendirilebilecek bir suçlu olan Charlie Croker’ın liderliğindeki bir soyguncu çetesinin macerasını konu alıyor.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 2

14. The Incredible Hulk - 2008

Filmin kahramanı olan Bruce Banner, üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim insanıdır. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 3

13. Sihirbaz (The Illusionist) - 2006

Sophia aristokrat bir ailenin kızı olarak, marangoz bir ailenin oğlu olan Eisenheim’a aşık olur. Üstelik aşkı karşılıklıdır. Bu ikili, birbirlerine hissettiklerinden ötürü tepki alırlar. Öyle ki aşkına yasak bile getirilen Eisenheim, ülkeyi terk eder. Dünyayı dolaşacaktır. Aradan on beş yıl geçtikten sonra ülkesine bir illüzyonist olarak geri döner.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 4

12. Frida (2002)

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun (Salma Hayek) hayatını anlatan filmde Edward Norton küçük bir rol üstlenmesiyle biraz şaşırtsa da oyunculuğuyla seyircinin aklında kaldı. Norton, filmde eski ABD Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller'ı canlandırdı.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 5

11. Tutku Ağı (Rounders) -1998

Mike, hukuk fakültesi öğrencisidir. Kumar tutkunu olan yakın arkadaşı Worm un hapisten çıktığında, geçmişte verdiği sözleri unutup, yeniden poker dünyasının büyülü havasına kapıldığını görür. Bundan sonra Mike arkadaşının hatrı için tekrar poker masalarına dönmek ya da kendi hayatına devam etmek arasında büyük bir ikilem yaşamaya başlar.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 6

10. Komplo (The Score) - 2001

NYC adlı caz barı işleten Nick Wells öte yandan son derece yetkin bir hırsızdır. İki farklı hayata sahip olan bu adam artık hırsızlık işlerini bırakıp tüm zamanını caz kulübüne ayırıp sevgilisiyle evlenmeyi planlamaktadır. Ancak ortağı Max'ten aldığı teklif son derece cazip gelir. Son kez bir soyguna karışmayı kabul eden Nick Wells son derece değerli bir antik asayı ele geçirmeye çalışacaktır.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 7

9. Motherless Brooklyn - 2019

Film, 1950'li yılların New York'unda, Lionel Essrog isimli bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 8

8. Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) - 2005

Ortaçağ’da Kudüs’te geçen tarihi aksiyon filminde, Balian adında genç bir adam aslen demircilik yapmaktadır. Ailesini kaybetmiştir ve kader onun için bambaşka bir plan hazırlamaktadır. O yakında şövalye olacaktır. Ardından aşk kapıyı çalacak ve yüreğine ateş düşecektir. Bir prensese gönül verecektir. 100 yıl önce Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini ise en baştan bu şövalye belirleyecektir.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 9

7. Yükselen Ay Krallığı (Moonrise Kingdom) - 2012

2012 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan yapım, küçük bir kasabadan kaçan genç aşıkları ve onları bulmak için seferber olan kasaba halkının maceralarını anlatıyor.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 10

6. Larry Flynt: Skandalın İsmi (The People vs. Larry Flynt) - 1996

Hustler dergisinin sahibi Larry Flynt’ın hayat hikayesini anlatan film, güçlü ve zengin bir adamın çöküşünü anlatıyor. Larry Flynt’ın gerçek yaşamından sinemaya uyarlanan Milos Forman imzalı film, iki dalda Oscar adayı oldu. Edward Norton, filmde Flynt’ın avukatı Alan Isaacman rolünde.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 11

5. Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) - 2014

20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde geçen hikayede, Avrupa'nın hayali Zubrowka şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli'nin ihtişamlı dönemine tanık oluyoruz. Gustave H, otelin işleyişini büyük bir profesyonellikle idare eden, müşterilerini dahi en ince ayrıntılarına kadar tanıyan bir konsiyerj görevlisidir. Bir gün otele bellboy ve komi görevlisi olarak Zero Mustafa adında genç bir adam gelir ve kısa zamanda aralarında yakın bir arkadaşlık başlar. İkili birbirlerinin sırdaşı olurken yaşadıkları şehir de büyük bir savaşa doğru sürüklenmektedir.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 12

4. Dövüş Kulübü (Fight Club) - 1999

David Fincher'ın kısa sürede kült mertebesine erişen filmi hala popülerliğini koruyor. Edward Norton'ın Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı filmde Jack, hayatın sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir süredir 'insomnia' yani uykusuzluk hastalığından şikayetçidir. Kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile... Durden, Jack'in ulaşmak istediği tüm hedeflere ulaşmış olan bir adamdır ve Jack'i asla hakkında konuşulmaması gereken bir organizasyon olan 'Dövüş Kulübü' ile tanıştıracaktır.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 13

3. İlk Korku (Primal Fear) - 1996

Edward Norton'a Oscar'da Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı getiren filmde, tanınmış bir psikoposun öldürülmesi, büyük bir yankı uyandırır. Bu cinayet sırasında olay yerinden kaçmakta olan Aaron, görgü tanıkları tarafından suçlu olarak ilan edilir ve suçu işlediğin neredeyse kesinleşmiştir. Son derece prestijli bir avukat olan Martin Vail, ise olayların bu şekilde geliştiğinden tam olarak değildir ve Aaron'ı savunma görevini üstlenir. Aaron'ın suçluluğu o derece nettir ki Vail'in bu göreve atanması beyhude bir uğraş olarak addedilir. Ancak kısa bir süre sonra davanın seyri tam anlamıyla değişir.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 14

2. Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) - (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) - 2014

Kara komedi türündeki filmde, bir dönemin 'Birdman' adlı süper kahraman filmleri serisiyle ünlenen oyuncusu Riggan, Broadway'de kendi yönettiği ve başrolünde yer aldığı bir oyunun son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak provalar esnasında oyunculardan biri beklenmedik bir biçimde yaralanır ve yerinin acil olarak doldurulması gerekir. Lesley ve onun en yakın arkadaşı olan Jake'in önerisiyle bir zamanların gözde yıldızı olan Mike Shiner ile anlaşılır. Riggan sahneye çıkma hazırlıkları yaparken en başta Mike Shiner ardından ise oyuncu olan sevgilisi Laura, kişisel asistanlığını yürüten kızı Sam ve mükemmeliyetçi eski karısı Sylvia baş etmek durumunda kalır. Riggan kendine yeniden prestij kazandırmasını beklediği bu oyunu, beklentilerin aksine olumlu tepkiler kazanması için elinden geleni yapacaktır.

53. yaşını kutlayan Edward Norton'ın en beğenilen 15 filmi - 15

1. Geçmişin Gölgesinde (American History X) - 1998

Yönetmen Tony Kaye’nin oldukça ses getiren bu ilk uzun metraj filminde, öldürülen babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesi anlatılıyor. Babasının uyuşturucu satıcısı bir zenci tarafından öldürülmesinden sonra Derek faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmiştir. Babasının ölümünün intikamını bu örgütün, kendileri gibi olmayanlara karşı yaptığı saldırılar ve tacizlerle almaya çalışan Derek, bir gün, arabasını çalmaya çalışan iki zenciyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük kardeşi Danny de ağabeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek hapiste geçirdiği süre boyunca bambaşka bir adam olmuş, yaptığı hatalardan pişmanlık duymuştur. Artık bir “dazlak” değildir ve tek amacı kardeşini bu yanlış yoldan geri döndürmeye çalışmak olacaktır.

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