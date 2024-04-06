545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde
Samsun'un denizden 950 metre yükseklikteki Ladik ilçesinde bulunan 545 milyon yıllık deniz lalesi ile 100 milyon yıllık deniz kestanesi ve deniz salyangozu fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergileniyor.
Samsun'da 13 Mart'ta açılan ve paha biçilemeyen Amisos Hazineleri gibi Helenistik döneme ait takılarla eserlerin de yer aldığı 15 bin metrekare alana sahip Samsun Müzesi'nde Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının kalıntılarının yanı sıra tabiat varlıkları da bulunuyor.