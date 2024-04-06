545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde

Samsun Müzesi'nde görevli arkeolog Uğur Akyüz, AA muhabirine, müzede tabiat varlıklarının da sergilendiğini söyledi.

Akyüz, müzedeki fosillerin tabiat varlığı grubuna girdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu tabiat varlıkları, insanlığın ortaya çıkmadığı, karaların oluşmadığı döneme ait. Yani denizlerin olduğu dönemden kalan deniz lalesi dediğimiz fosiller var. Deniz lalesi fosilleri, 545 ile 251 milyon yıllık süreci kapsıyor. Deniz kestanesi dediğimiz deniz canlısı ise 100 milyon yıllık fosil grubudur. Üçüncü bir grup da deniz salyangozu fosili. O da ortalama 100 milyon yıllık bir fosil."