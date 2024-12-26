57 yaşında sesi ve ezgileriyle yöre kültürünü yaşatıyor: Torosların "Yaşayan İnsan Hazinesi"

"İLGİ DUYANLARA ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Diri, çevresi tarafından taşıdığı kültürün fark edildiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Orada olunca kültürünüzü, yörenizi daha da özlüyorsunuz. Kültür bilinciniz gelişiyor. Müzikle zaten hep ilgiliydim. Müzikle ilgilenen insanlarla bir araya gelmeye başladım ve benim kültür taşıyıcısı olduğumu söylediler. 2010'da doğal sesimle ve herhangi bir enstrüman kullanmadan albüm yaptım. Bu albüm beni ve İbradı türkülerini tanıttı. Yöre kültürüm hem Türkiye'ye hem dünyaya yayıldı. Sonrasında çeşitli konferanslarda yer aldım, müzikoloji alanında öğrencilerle söyleşiler yaptım, akademik çalışmalara destek verdim. Hala da kendi çevremdeki gençlere, ilgi duyanlara öğretmeye çalışıyorum."



Kültürel değerlerin geçmişten bugüne insanları birbirine bağlayan önemli unsur olduğuna dikkati çeken Diri, dillendirdiği türkülerin, ağıtların, ninelerin kendisini ve İbradı insanını ifade ettiğini söyledi.