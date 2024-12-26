57 yaşında sesi ve ezgileriyle yöre kültürünü yaşatıyor: Torosların "Yaşayan İnsan Hazinesi"
Antalya'da geleneksel müzik ve delbek icrasındaki ustalığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Gülay Diri, Torosların müzik mirasını yaşatan çalışmalarıyla tanınıyor.
İbradı ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Diri, tarihi, doğası ve köklü kültürüyle tanınan bölgenin dilden dile yayılan ve yaşanmış hikayelerin yüzlerce yıllık hatırasına dönüşmüş sözlü kültürünü seslendiren sayılı halk müziği temsilcilerinden biri.