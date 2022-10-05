59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bomboş' ve 'Kurak Günler' filmi izleyiciyle buluştu

İnsanlarda her zaman sahip olduğu şeylerden daha fazlasını hak ettiğine dair bir düşüncenin bulunduğunu aktaran Ünlü, "Hep daha fazlasını hak ettiğimizi düşünürüz. Bu filmde hak edilmeyen şeyle çok uğraşmaması gerektiğini, sonuçta insanın başına kötü şeyler gelebileceğini göstermek istedik. Filmde yaşanan olaylar gerçekti. Günel karakterinin yaşadığı her şey gerçekti. Filmde bir mesaj vermek istemedim ama illa bir mesaj istiyorsak hak etmediğimiz hiç bir şeyi istememeliyiz. Eğer hak ettiğinden fazlasını istiyorsan daha çok çalışmalısın." ifadelerini kullandı.