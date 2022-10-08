59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 3

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynağıdır." dedi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 4

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINDA ÖDÜL ALANLAR

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kurak Günler filmindeki rolüyle Selahattin Paşalı'ya verildi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 5

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise Kar ve Ayı filmindeki rolüyle Merve Dizdar oldu.

Dizdar, sanatçılara, ödül alanlara, katılanlara teşekkür ederek, film yaptıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 6

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ


"En İyi Senaryo Ödülü", "Karanlık Gece" filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper'in oldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 7

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ 

"Cahide Sonku Ödülü ise "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Çiğdem Mater'e gitti.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 8

EN İYİ YÖNETMEN

"En İyi Yönetmen" ödülüne ise "Kurak Günler" filmiyle Emin Alper layık görüldü.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 9

"BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM" ÖDÜLÜ

"Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü ise Selcen Ergun'un yönetmenliğini üstlendiği "Kar ve Ayı" filmi oldu.

Yönetmen Ergun, film yapmanın zor olduğunu, yönetmen olduğunda herkesten "Yapamazsın" lafını çok duyduğunu dile getirdi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 10

Festivalin kurucusu adına düzenlenen "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü ise yönetmenliğini Belmin Söylemez'in üstlendiği "Ayna Ayna" filmi kazandı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 11

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

"En İyi Film" ödülünü Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Gece" aldı. 

Alper, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

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