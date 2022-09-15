59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacak isimler açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.09.2022 - 15:33
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacaklar açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sanatçılar Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü Zerrin Tekindor'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü vereceklerini bildirdi.
Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, İdari Direktörü Cansel Tuncer ve Film Forum Moderatörü oyuncu Damla Sönmez ile otelde düzenlendiği basın toplantısında, festivalin 1 Ekim'de kortejle başlayacağını söyledi.
Aynı zamanda Festival Başkanı olan Böcek, iki yıldır tüm insanlığın salgının, felaketlerin gölgesinde olmasına rağmen kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inanarak festivali düzenlediklerini anlattı.
Yakında açılışını yapacakları Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimlerinin yapılacağını belirten Böcek, bu yıl ilk kez "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" düzenleyeceklerini ifade etti.
Böcek, tüm sanatseverleri festival coşkusunu yaşamak ve güzellikleri paylaşmak için 1-8 Ekim'de Antalya'ya davet etti.
Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da uluslararası yarışma ve dünya sineması bölümü üzerinde çalışmaların sürdüğünü, festivalde sinema biletlerinin 3 ve 5 liradan satılacağını aktardı.
Geçen yıl da salgın nedeniyle davetli sayısını sınırlı tuttuklarını vurgulayan Boyacıoğlu, bu yıl 600'a yakın konuğun olacağını belirtti.
Film Forum Moderatörü ve oyuncu Damla Sönmez ise yılın en iyi filmlerinin Antalya'da seyirciyle buluşacağını belirterek, Antalya Film Forum'un 2-4 Ekim'de Antalya'da, 4-6 Ekim'de ise çevrim içi gerçekleştirileceğini söyledi.
Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer, festivalin görsel kimliği olan afişinde sinema sanatçıları Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 yapımı Ankara Ekspresi filminin setinde çekilen fotoğrafının yer alacağını kaydetti.
Festivalde, belediyenin ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin katılımıyla "Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi"ni hayata geçireceklerini bildiren Tuncer, bu kapsamda kız öğrencilerin çektiği 5 filmin gösterimlerinin yapılacağını, projeyle sinemada kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.