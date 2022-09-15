59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü alacak isimler açıklandı

FESTİVAL TARİHİNDE BİR İLK

Yakında açılışını yapacakları Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimlerinin yapılacağını belirten Böcek, bu yıl ilk kez "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" düzenleyeceklerini ifade etti.