6 bin yıllık izler: Yazının kökenine dair büyük keşif!
Araştırmacılar, insanlığın yazının kökenine dair anlayışını derinleştiren bir keşfe imza attı. Yeni bulgular, Mezopotamya'nın Uruk kenti civarındaki yazı sistemlerinin evrimini aydınlatırken, eski mühürler ile yazının gelişimi arasındaki bağlantıları gözler önüne seriyor. İşte bu heyecan verici keşif hakkında tüm detaylar...
YAZININ DOĞDUĞU YER: MEZOPOTAMYA
MÖ 3. bin yılda Mezopotamya'da ortaya çıkan yazı, insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu dönemde Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı, özellikle Uruk kenti ile ilişkilendirilmişti.
Bugün Irak topraklarında yer alan Uruk’tan kalan binlerce kil tablet ve mühür, yazının nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu gösteren kanıtlar sunuyor.