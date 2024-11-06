6 bin yıllık izler: Yazının kökenine dair büyük keşif!

YAZININ DOĞDUĞU YER: MEZOPOTAMYA

MÖ 3. bin yılda Mezopotamya'da ortaya çıkan yazı, insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu dönemde Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı, özellikle Uruk kenti ile ilişkilendirilmişti.

Bugün Irak topraklarında yer alan Uruk’tan kalan binlerce kil tablet ve mühür, yazının nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu gösteren kanıtlar sunuyor.