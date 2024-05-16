6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes film Festivali'nde gösterildi. Efsane yönetmen George Miller imzası taşıyan film 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 1

Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga) dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı.

George Miller'ın yönettiği film, birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterildi.

N-LIFE HABERLERİ

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 2

Festivalin en çok merak edilen filmlerinden biri olan yapım, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrol oyuncularından Chris Hemsworth'ün gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.

168 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmin çok beğenildiği ve izleyenlerin yönetmeni tebrik ettiği belirtildi.

6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, ülkemizde 24 Mayıs'ta vizyona girecek.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 3

Fransa'da düzenlenen prömiyere filmin başrol oyuncuları ve yönetmen George Miller katıldı.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 4

Anya Taylor-Joy, Dior imzalı straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 5

Chris Hemsworth'ü eşi Elsa Pataky ise oyuncuyu yalnız bırakmadı.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 6

Festivalin jüri başkanı Greta Gerwig ile jüri üyelerinden Eva Green de prömiyerde boy gösterdi.

6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı - 7

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI KONUSU

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Hemsworth'un yanı sıra Alyla Browne ve Tom Burke de rol alıyor. Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor.

Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor.

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