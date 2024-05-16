6 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Cannes'da Mad Max rüzgarı

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI KONUSU

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Hemsworth'un yanı sıra Alyla Browne ve Tom Burke de rol alıyor. Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor.

Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor.

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