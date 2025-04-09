62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım

"HAYATININ EN TEHLİKELİ" SAHNESİ

Oyuncu, serinin bir önceki filmi Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminde yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atlamıştı.

Sahnede, Cruise bir platform üzerinde motosiklet ile hızlanıyor ve platformun sonuna vardığında yamaçtan aşağı atlıyordu. Yamaçtan atlayan oyuncu, havada serbest dalışa geçiyor ve sonrasında paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyordu.

Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu “Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlike şey” ifadesini kullanmıştı.