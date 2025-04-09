62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım

Adrenalin tutkusuyla Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun filmdeki aksiyon sahneleri çok konuşuldu.

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 1

Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" oldu.

CANNES YOLCUSU

Serinin sekizinci filminin Cannes Film Festivali'nde gösterileceği açıklandı. Film, 14 Mayıs'ta festivalde gösterilecek.

N-LIFE HABERLERİ

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 2

CRUISE'UN SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK

Aksiyon dolu filmde Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor.

Christopher McQuarrie imzalı filmin yayınlanan son fragmanında, 62 yaşındaki Cruise'un aksiyon sahneleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 3

Fragmanda, Cruise bir uçağın dışına asılı halde görülüyor. Uçağın ters döndüğü anlar ve aktörün tek eliyle tutunduğu sahneler, hayranları heyecanlandırdı.

Cruise'un serinin son filminde çıtayı yükselteceği ve unutulmaz bir filmle seriye veda edeceği düşünülüyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" adlı film, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek.

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 4

KADRODA KİMLER VAR?

İlk kez Görevimiz Tehlike: Fallout filminde rol alan Angela Bassett'in, CIA Direktörü Erika Sloane olarak geri dönecek.

Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 5

GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU

"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.

Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.

62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım - 6

"HAYATININ EN TEHLİKELİ" SAHNESİ

Oyuncu, serinin bir önceki filmi Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminde yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atlamıştı.

Sahnede, Cruise bir platform üzerinde motosiklet ile hızlanıyor ve platformun sonuna vardığında yamaçtan aşağı atlıyordu. Yamaçtan atlayan oyuncu, havada serbest dalışa geçiyor ve sonrasında paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyordu.

Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu “Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlike şey” ifadesini kullanmıştı.

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