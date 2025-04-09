62 yaşındaki Tom Cruise hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor! Görevimiz Tehlike 8 için geri sayım
Adrenalin tutkusuyla Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun filmdeki aksiyon sahneleri çok konuşuldu.
Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" oldu.
CANNES YOLCUSU
Serinin sekizinci filminin Cannes Film Festivali'nde gösterileceği açıklandı. Film, 14 Mayıs'ta festivalde gösterilecek.