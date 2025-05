1959 yılında Denver'da dünyaya gelen Jill Sobule, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü Things Here Are Different ile müzik dünyasına adım attı.

Beş yıl sonra kendi adını taşıyan albümü Jill Sobule'ü yayınladı ve bu albümde yer alan I Kissed a Girl ile büyük ses getirdi.