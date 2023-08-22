7,5 milyon yıllık fosiller Türkiye'nin ilk ve tek Paleontoloji Müzesi'nde
Kayseri'de Yamula Barajı kıyısındaki 7,5 milyon yıllık hayvan fosilleri, antropologlar tarafından ayağa kaldırılıyor. Uzman antropolog Ümit Savran, "7,5 milyon yıllık üç toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop ve ceylan fosillerini ayaklandırmış olduk. Şu an fillerin atası olarak nitelendirilen 'Choerolophodon' fil fosilini ayaklandırma çalışmalarımız başladı. Bu fosiller, Türkiye'nin ilk Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop, ceylan, zürafa ve fil gibi birçok hayvanın fosillerine ulaşıldı.