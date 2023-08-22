7,5 milyon yıllık fosiller Türkiye'nin ilk ve tek Paleontoloji Müzesi'nde

Ayaklandırma çalışmaları süren fosillerin daha önce hiçbir yerde sergilenmediğini ifade eden Ümit Savran, şöyle konuştu:

"Hipparion' dediğimiz 3 toynağı bulunan at bizim için çok önemli bir fosil örneği. Günümüz atlarında tek toynak var. Ama 'Hipparion'da 3 toynak var. Bunun değişimi şöyle oluyor; o zamanki, çevresel etmenlerde 3 toynak mevcutken günümüz ortamında stres baskın olduğu için diğer toynakları köreltiyor. Hayvanın boyu biraz daha uzuyor. Hipparion dediğimiz örnekte ise günümüz antiloplarına eş değer olan arkamızdaki antilopta çevresel değişimle yine bazı özellikleri körelirken bazı özelliklerinin de böyle gelişim gösterdiğini söyleyebilirim. Bu fosilleri daha önce vatandaşlarımız hiç görmediler. Ayaklandırma çalışmaları sonrasında ilk kez Paleontoloji Müzesi'nde görecekler" dedi.