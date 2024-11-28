70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor!

Madonna'nın, 1978'de New York’a geldiği ilk günlerden, 90'lı yıllarda küresel bir pop ikonuna dönüşmesine kadar geçen süreç, yeni bir belgesel ile izleyicilere sunulacak.

"Becoming Madonna" adı verilen belgesel, sanatçının profesyonel bir dansçı olma hayalini gerçekleştirmek için çıktığı New York serüveninden, dünya çapında tanınan bir müzik dehası haline gelmesine kadar uzanan yolculuğunu anlatıyor.