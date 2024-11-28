70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor!

Madonna'nın, New York'taki ilk günlerinden küresel bir pop ikonuna dönüşümüne kadar olan yolculuğu, "Becoming Madonna" belgeselinde gözler önüne serilecek.

70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor! - 1

Madonna'nın, 1978'de New York’a geldiği ilk günlerden, 90'lı yıllarda küresel bir pop ikonuna dönüşmesine kadar geçen süreç, yeni bir belgesel ile izleyicilere sunulacak.

"Becoming Madonna" adı verilen belgesel, sanatçının profesyonel bir dansçı olma hayalini gerçekleştirmek için çıktığı New York serüveninden, dünya çapında tanınan bir müzik dehası haline gelmesine kadar uzanan yolculuğunu anlatıyor.

N-LIFE HABERLERİ

70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor! - 2

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 Ünlü şarkıcı “La Isla Bonita”, “Hung Up”, “Like a Prayer”, “Frozen” gibi şarkılarla müzik dünyasında adını altın harflerle yazdırdı. Albümleri milyonlarca sattı, dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi.

Her zaman tartışmaların odağında yer alan ve büyük kitleleri peşinden sürükleyen Madonna, hayatına dair tüm bilinmeyenleri ve arşivlerde kalan özel anları bu belgeselle ilk kez paylaşıyor

70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor! - 3

"Becoming Madonna", sadece Madonna'nın kariyerine odaklanmakla kalmıyor; daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar, nadir görüntüler ve belgeselde ilk kez yer alacak aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla yapılan samimi röportajlarla, sanatçının kişisel yaşamına dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.

Belgesel, genç Madonna’nın olağanüstü yaşamını, yeni keşfedilen ses kasetleriyle oluşturulan bir önbellek üzerinden, sürükleyici bir biçimde izleyiciye aktaracak.

70'lerden 90'lara pop kültürünün ikonu: "Becoming Madonna" belgeseli geliyor! - 4

Becoming Madonna’, Madonna’nın 70’lerin sonunda genç bir profesyonel dansçıdan dünyanın en büyük müzisyenlerinden birine yükselişini gösterecek.

Belgesel Madonna'nın profesyonel bir dansçı olma hayaliyle New York'a geldiği 1978 yılından küresel pop ikonuna dönüştüğü 1992 yılına dek yaşadıklarını işleyecek.

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