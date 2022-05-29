75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters - Anadolu Ajansı | 29.05.2022 - 04:34 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 04:53
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali düzenlenen törenle sona erdi.
Ödüller, Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi ve Cumartesi günü Cannes'daki Grand Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreninde sahiplerine verildi.
Geceden Altın Palmiye ile Ruben Östlund'un Triangle of Sadness filmi ayrılırken, en iyi yönetmen ödülünü ise Decision to Leave filmiyle Chan Wook Park kazandı.
İkincilik anlamına gelen Grand Prix ise Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşıldı.
Altın Palmiye: Triangle of Sadness (Yön. Ruben Östlund)
Close (Yön. Lukas Dhont)
Stars at Noon (Yön. Claire Denis)
Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan 'Close' filminin yönetmeni Lukas Dhont (solda) ve 'Stars at Noon' filminin yönetmeni Claire Denis gazetecilere poz verdi.
The Eight Mountains (Yön. Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch) ve EO (Yön. Jerzy Skolimowski)
Törende Jüri Ödülü kazanan 'The Eight Mountains' isimli filmin yönetmeni Felix van Groeningen ve Charlotte Vandermeersch gazetecilere poz verdi.
Park Chan-Wook (Decision to Leave)
Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)
Song Kang-ho (Broker)
Tarik Saleh (Boy From Heaven)
Tori and Lokita / Tori et Lokita (Yön. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne)
Kısa Film dalında 'Altın Palmiye' ödülü kazanan 'The Water Murmurs' filminin yönetmeni Jianying Chen.
Törende Altın Kamera Mansiyon ödülü kazanan yönetmen Chie Hayakawa (solda) ve Altın Kamera ödülünü kazanan War Pony isimli filmin yönetmeni Gina Gammell gazetecilere poz verdi.
Altın Kamera Mansiyon ödülü kazanan 'Plan 75 filminin yönetmeni Chie Hayakawa.