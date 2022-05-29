75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters - Anadolu Ajansı | 29.05.2022 - 04:34 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 04:53

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) kazandı.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen düzenlenen törenle sona erdi.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

Ödüller, Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi ve Cumartesi günü Cannes'daki Grand Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreninde sahiplerine verildi.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 3

ALTIN PALMİYE

Geceden Altın Palmiye ile Ruben Östlund'un Triangle of Sadness filmi ayrılırken, en iyi yönetmen ödülünü ise Decision to Leave filmiyle Chan Wook Park kazandı.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 4

GRAND PRİX ÖDÜLÜ

İkincilik anlamına gelen Grand Prix ise Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşıldı.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 5

75. CANNES FİLM FESTİVALİ’NİN KAZANANLARI ŞU ŞEKİLDE:

Altın Palmiye: Triangle of Sadness (Yön. Ruben Östlund)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 6

JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

Close (Yön. Lukas Dhont)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 7

JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

Stars at Noon (Yön. Claire Denis)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 8

Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan 'Close' filminin yönetmeni Lukas Dhont (solda) ve 'Stars at Noon' filminin yönetmeni Claire Denis gazetecilere poz verdi.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 9

JÜRİ ÖDÜLÜ

The Eight Mountains (Yön. Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch) ve EO (Yön. Jerzy Skolimowski)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 10

Törende Jüri Ödülü kazanan 'The Eight Mountains' isimli filmin yönetmeni Felix van Groeningen ve Charlotte Vandermeersch gazetecilere poz verdi.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 11

EN İYİ YÖNETMEN

Park Chan-Wook (Decision to Leave)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 12

EN İYİ KADIN OYUNCU

Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 13

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Song Kang-ho (Broker)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 14

EN İYİ SENARYO

Tarik Saleh (Boy From Heaven)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 15

75. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Tori and Lokita / Tori et Lokita (Yön. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne)

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 16

KISA FİLM DALINDA ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ

Kısa Film dalında 'Altın Palmiye' ödülü kazanan 'The Water Murmurs' filminin yönetmeni Jianying Chen.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 17

Törende Altın Kamera Mansiyon ödülü kazanan yönetmen Chie Hayakawa (solda) ve Altın Kamera ödülünü kazanan War Pony isimli filmin yönetmeni Gina Gammell gazetecilere poz verdi.

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 18

Altın Kamera Mansiyon ödülü kazanan 'Plan 75 filminin yönetmeni Chie Hayakawa.

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