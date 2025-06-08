75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor
Edirne'de yaşayan emekli öğretmen ve doğa fotoğrafçısı Ali Çitak (75), 30 yıldan bu yana çektiği yılan, çıyan, çakal ve kuşların da aralarında bulunduğu 100 bine yakın fotoğraf arşiviyle geleceğe büyük bir kaynak bırakmaya hazırlanıyor.
Kentte yaşayan 2 çocuk babası Ali Çitak, 1965 yılında bir yandan lise eğitimine devam ederken, mahallesinde bulunan fotoğrafçıda çalışmaya başladı. Çitak, ardından eğitimini tamamlayarak 1969 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik yıllarında fotoğraf çekimlerine hobi olarak devam eden Ali Çitak, 1995'te emekli olduktan sonra hayatının tamamını fotoğrafa adadı.
İlk olarak doğup büyüdüğü Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giderek, buradaki yaban hayatını fotoğraflayan Çitak, zamanla arşivini genişletti. Yılan, çıyan, çekirge, kurbağa, çakal ve çok sayıda kuştan oluşan 100 bine yakın fotoğraf biriktiren Ali Çitak, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin araştırmalarına da katkı sunuyor.