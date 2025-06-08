75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor

Edirne'de yaşayan emekli öğretmen ve doğa fotoğrafçısı Ali Çitak (75), 30 yıldan bu yana çektiği yılan, çıyan, çakal ve kuşların da aralarında bulunduğu 100 bine yakın fotoğraf arşiviyle geleceğe büyük bir kaynak bırakmaya hazırlanıyor.

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 1

Kentte yaşayan 2 çocuk babası Ali Çitak, 1965 yılında bir yandan lise eğitimine devam ederken, mahallesinde bulunan fotoğrafçıda çalışmaya başladı. Çitak, ardından eğitimini tamamlayarak 1969 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik yıllarında fotoğraf çekimlerine hobi olarak devam eden Ali Çitak, 1995'te emekli olduktan sonra hayatının tamamını fotoğrafa adadı.

İlk olarak doğup büyüdüğü Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giderek, buradaki yaban hayatını fotoğraflayan Çitak, zamanla arşivini genişletti. Yılan, çıyan, çekirge, kurbağa, çakal ve çok sayıda kuştan oluşan 100 bine yakın fotoğraf biriktiren Ali Çitak, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin araştırmalarına da katkı sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 2

Çitak, fotoğrafçılığa uzanan sürecini şu sözlerle anlattı:

"Yaşam koşulları nedeniyle öğretmenlik yapmak zorundaydım. 1980 yılından itibaren fotoğrafa daha ağırlık verdim. Çünkü doğup büyüdüğüm Uzunköprü'de tarihi eserlerin büyük bir bölümü yok olmaya başlamıştı. Bunu fark edince kalan hallerinin ve eski hallerinin fotoğraflarını bulmaya çalıştım. Kalan hallerini fotoğrafladım ve böylece onları geleceğe aktarma yönünde bir aşama kaydettim. Daha sonra doğa fotoğrafçılığına geçtim.''

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 3

Ali Çitak, "Uzunköprü'de, Bülbül Korusu'nda bir ağacın altında tam 15 yıl fotoğraf çektim. Orası tam anlamıyla yaban hayatının bir göstergesiydi benim için. Meşe ağacının tam ortasında eski ağaçkakan yuvası vardı. O eski ağaçkakan yuvasına her sene değişik başka kuşlar gelip yuva yapıyordu. Tam anlamıyla yaban hayatının gözlem noktasıydı. Devamlı gittiğim için elimde şu anda gerçekten büyük bir hazine var'' dedi.

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 4

Evinde bir odasını sadece fotoğrafları için ayırdığını söyleyen Çitak, "Benim şu anda iki odam var evimde. Birisi kütüphane, birisi de fotoğraf çalışmalarımı yürüttüğüm yer. Şu anda bunların tümünü elden geçirip günlerce ayırmaya, elemeye çalışıyorum. Elediklerimi de belirli konularda tasnif ederek, üniversitedeki gençlerle paylaşıyorum. Çeşitli sitelerde fotoğraflarımı görüyorlar, 'O fotoğrafları nerede çektin hocam? Biz de gelip çekebilir miyiz? Bunun üzerine tez hazırlayacağız, araştırmalar yapacağız' diyorlar. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 5

Türkiye'de sadece Edirne merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki gölette yaşayan 'bombina bombina' isimli kurbağa türünü ilk kez kendisinin fotoğrafladığını anlatan Ali Çitak, "Özelliği bu kurbağa farklı bir yapıda, çok değil 5-6 santim büyüklüğünde. Erkeğinin çok şiddetli bir ötüşü var. Ege Üniversitesi'nin şu anda rahmetli olan Sürüngenler Profesörü Bayram Göçmen sayesinde onun fotoğraflarını çektik" diye konuştu.

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 6

Hayvanlardan korkmadığını dile getiren Çitak, "Gelir sarı yılan böyle 45 santime kadar yanıma; konuşuruz, fotoğrafını çekerim. Çakalların içinde kaldım ben. Onların fotoğraflarını çektim. Ama siz korkmazsanız, bir korku belirtisi göstermezseniz hayvanlar da size saldırmıyor. Fotoğraf çekmeye devam ediyorum ama çok az artık. Çünkü sağlığım bayağı bozuldu. 2016'da çok ağır bir ameliyat geçirdim. Fırsat buldukça devam ediyorum" dedi.

75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor - 7
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