75 yaşındaki emekli öğretmen, 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyor

Evinde bir odasını sadece fotoğrafları için ayırdığını söyleyen Çitak, "Benim şu anda iki odam var evimde. Birisi kütüphane, birisi de fotoğraf çalışmalarımı yürüttüğüm yer. Şu anda bunların tümünü elden geçirip günlerce ayırmaya, elemeye çalışıyorum. Elediklerimi de belirli konularda tasnif ederek, üniversitedeki gençlerle paylaşıyorum. Çeşitli sitelerde fotoğraflarımı görüyorlar, 'O fotoğrafları nerede çektin hocam? Biz de gelip çekebilir miyiz? Bunun üzerine tez hazırlayacağız, araştırmalar yapacağız' diyorlar. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.