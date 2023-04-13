76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 76. Cannes Film Festivali'nin film seçkisi duyuruldu.

76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 1

Jüri başkanlığını Ruben Östlund’un üstlendiği Cannes Film Festivali’nin programı, bugün düzenlenen basın toplantısında festival direktörü Thierry Frémaux tarafından duyuruldu.

Maïwenn imzalı "Jeanne du Barry" filmiyle açılışını yapacak festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak.

N-LIFE HABERLERİ

76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 2

76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:

  • Club Zero (Yön. Jessica Hausner)
  • The Zone of Interest (Yön. Jonathan Glazer)
  • Fallen Leaves (Yön. Aki Kaurismaki)
  • Four Daughters (Yön. Kaouther Ben Hania)
  • Asteroid City (Yön. Wes Anderson)
  • Anatomie d’Une Chute (Yön. Justine Triet)
  • Monster (Yön. Hirokazu Kore-eda)
  • The Sun of the Future (Yön. Nanni Moretti)
  • La Chimera (Yön. Alice Rohrwacher)
  • Kuru Otlar Üstüne (Yön. Nuri Bilge Ceylan)
  • L’Ete Dernier (Yön. Catherine Breillat)
  • The Passion of Dodin Bouffant (Yön. Tran Anh Hung)
  • Rapito (Yön. Marco Bellocchio)
  • May/December (Yön. Todd Haynes)
  • Firebrand (Yön. Karim Ainouz)
  • The Old Oak (Yön. Ken Loach)
  • Banel et Adama (Yön. Ramata-Toulaye Sy)
  • Perfect Days (Yön. Wim Wenders)
  • Jeunesse (Yön. Wang Bing)
76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 3

Ana yarışma seçkisine ek olarak festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard), ‘Yarışma Dışı’ (Hors Competition), ‘Cannes Prömiyerler’ (Cannes Premiere), ‘Özel Gösterimler’ (Special Screenings) ve ‘Gece Yarısı Gösterimleri’ (Midnight Screenings) gibi bölümlerinde yer alacak filmler de açıklandı.

76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 4

‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yer alan filmlerin tamamı şöyle:

  • The Delinquents (Yön. Rodrigo Moreno)
  • How to Have Sex (Yön. Molly Manning Walker)
  • Goodbye Julia (Yön. Mohamed Kordofani)
  • The Buriti Flower (Yön. Joao Salaviza and Renée Nader Messora)
  • Simple Comme Sylvain (Yön. Monia Chokri)
  • Kadib Abyad (The Mother of All Lies) (Yön. Asmae El Moudir)
  • The Settlers (Yön. Felipe Galvez)
  • Omen (Yön. Baloji Tshiani)
  • The Breaking Ice (Yön. Anthony Chen)
  • Rosalie (Yön. Stephanie di Giusto)
  • The New Boy (Yön. Warwick Thornton)
  • If Only I Could Hibernate (Yön. Zoljargal Purevdash)
  • Hopeless (Yön. Kim Chang-hoon)
  • Terrestrial Verses (Yön. Ali Asgari & Alireza Khatami)
  • Rien a Perdre (Yön. Delphine Deloget)
  • Les Meutes (Yön. Kamal Lazraq)
  • La Regne Animal (Yön. Thomas Cailley)
76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 5

‘Yarışma Dışı’ (Hors Competition) bölümünde yer alan filmler:

  • “Killers of the Flower Moon,”  (Martin Scorsese)
  • “The Idol,” (Sam Levinson)
  • “Cobweb,” (Kim Jee-woon)
  • “Indiana Jones and the Dial of Destiny,” (James Mangold)
  • “Jeanne du Barry,” (Maiwenn)
76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 6

‘Cannes Prömiyerler’ (Cannes Premiere) bölümünde yer alan filmler:

  • “Le Temps D’Aimer,” (Katell Quillevere)
  • “Cerrar Los Ojos,” (Victor Erice)
  • “Bonnard, Pierre et Marthe,” (Martin Provost)
  • “Kubi,” (Takeshi Kitano)
76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 7

‘Özel Gösterimler’ (Special Screenings) bölümünde yer alan filmler:

  • “Retratos Fantasmas,” (“Pictures of Ghosts”), (Kleber Mendonca Filho)
  • “Anselm,” (Wim Wenders)
  • “Occupied City,” (Steve McQueen)
  • “Man in Black,” (Wang Bing)
76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 8

‘Gece Yarısı Gösterimleri’ (Midnight Screenings) bölümünde yer alan filmler:

  • “Omar la Fraise,” (Elias Belkeddar)
  • “Kennedy,” (Anurag Kashyap)
  • “Acide,” (Just Philippot)
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