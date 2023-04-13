76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Ana yarışma seçkisine ek olarak festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard), ‘Yarışma Dışı’ (Hors Competition), ‘Cannes Prömiyerler’ (Cannes Premiere), ‘Özel Gösterimler’ (Special Screenings) ve ‘Gece Yarısı Gösterimleri’ (Midnight Screenings) gibi bölümlerinde yer alacak filmler de açıklandı.