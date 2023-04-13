76. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Jüri başkanlığını Ruben Östlund’un üstlendiği Cannes Film Festivali’nin programı, bugün düzenlenen basın toplantısında festival direktörü Thierry Frémaux tarafından duyuruldu.
Maïwenn imzalı "Jeanne du Barry" filmiyle açılışını yapacak festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak.
76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:
Ana yarışma seçkisine ek olarak festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard), ‘Yarışma Dışı’ (Hors Competition), ‘Cannes Prömiyerler’ (Cannes Premiere), ‘Özel Gösterimler’ (Special Screenings) ve ‘Gece Yarısı Gösterimleri’ (Midnight Screenings) gibi bölümlerinde yer alacak filmler de açıklandı.
‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yer alan filmlerin tamamı şöyle:
‘Yarışma Dışı’ (Hors Competition) bölümünde yer alan filmler:
‘Cannes Prömiyerler’ (Cannes Premiere) bölümünde yer alan filmler:
‘Özel Gösterimler’ (Special Screenings) bölümünde yer alan filmler:
‘Gece Yarısı Gösterimleri’ (Midnight Screenings) bölümünde yer alan filmler: