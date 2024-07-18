76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76'ncı Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapım "Shogun" oldu. 25 adaylık elde eden başarılı yapımı, 23 adaylıkla The Bear takip etti. The Bear, geçtiğimiz yıl Emmy Ödülleri'nden 10 ödülle ayrılmıştı. İşte adaylar...

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı.

Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu. Jeremy Allen White'ın başrolünü üstlendiği The Bear dizisi ise 23 adaylık elde etti.

Geçtiğimiz yıl 10 Emmy ödülü kazanan dizinin yıldızları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce ve Liza Colón-Zayas performanslarıyla Emmy Ödülleri'nde adaylığa layık görüldü.

Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini bulacak.

İşte 76. Emmy Ödülleri adayları...

N-LIFE HABERLERİ

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 2

DRAMA DALINDA ADAYLAR

En İyi Dizi

  • The Crown
  • Fallout
  • The Gilded Age
  • The Morning Show
  • Mr. and Mrs. Smith
  • Shōgun
  • Slow Horses
  • 3 Body Problem

Erkek Oyuncu

  • Idris Elba, Hijack
  • Dominic West, The Crown
  • Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith
  • Walton Goggins, Fallout
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Hiroyuki Sanada, Shōgun
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 3

Kadın Oyuncu

  • Jennifer Aniston, The Morning Show
  • Carrie Coon, The Gilded Age
  • Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith
  • Anna Sawai, Shōgun
  • Imelda Staunton, The Crown
  • Reese Witherspoon, The Morning Show

Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Christine Baranski, The Gilded Age
  • Nicole Beharie, The Morning Show
  • Elizabeth Debicki, The Crown
  • Greta Lee, The Morning Show
  • Lesley Manville, The Crown
  • Karen Pittman, The Morning Show
  • Holland Taylor, The Morning Show
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 4

Erkek Konuk Oyuncu

  • Néstor Carbonell, Shōgun 
  • Paul Dano, Mr. & Mrs. Smith 
  • Tracy Letts, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty
  • Jonathan Pryce, Slow Horses 
  • John Turturro, Mr. & Mrs. Smith 

Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Tadanobu Asano, Shōgun
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Mark Duplass, The Morning Show
  • Jon Hamm, The Morning Show
  • Takehiro Hira, Shōgun
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Jonathan Pryce, The Crown
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 5

Kadın Konuk Oyuncu

  • Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith "Infidelity"
  • Claire Foy, The Crown "Sleep, Dearie Sleep"
  • Marcia Gay Harden, The Morning Show "Update Your Priors"
  • Sarah Paulson, Mr. & Mrs. Smith "Couples Therapy (Naked & Afraid)"
  • Parker Posey, Mr. & Mrs. Smith "Double Date"

En İyi Senaryo

  • The Crown "Ritz", Peter Morgan, Meriel Sheibani-Clare
  • Fallout "The End" Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner
  • Mr. & Mrs. Smith "First Date" Francesca Sloane, Donald Glover
  • Shōgun "Anjin" Rachel Kondo, Justin Marks
  • Shōgun "Crimson Sky" Rachel Kondo, Caillin Puente
  • Slow Horses "Negotiating With Tigers", Will Smith

En İyi Yönetmen

  • Stephen Daldry, The Crown ""Sleep, Dearie Sleep
  • Mimi Leder, The Morning Show, "The Overview Effect"
  • Hiro Murai, Mr. & Mrs. Smith "First Date"
  • Frederick E.O. Toye, Shōgun "Crimson Sky"
  • Saul Metzstein, Slow Horses "Strange Games"
  • Sallj Richardson, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty "Beat L.A."
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 6

KOMEDİ DALINDA ADAYLAR

En İyi Dizi

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Curb Your Enthusiasm
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • Palm Royale
  • Reservation Dogs
  • What We Do in the Shadows


Erkek Oyuncu

  • Matt Berry, What We Do In The Shadows
  • Larry David, Curb Your Enthusiasm
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Kadın Oyuncu

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Maya Rudolph, Loot
  • Jean Smart, Hacks
  • Kristen Wiig, Palm Royale
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 7

Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Carol Burnett, Palm Royale
  • Liza Colón-Zayas, The Bear
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
  • Meryl Streep, Only Murders In The Building

Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Lionel Boyce, The Bear
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Ebon Moss-Bachrach, The Bear
  • Paul Rudd, Only Murders In The Building
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary
  • Bowen Yang, Saturday Night Live
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 8

Erkek Konuk Oyuncu

  • Jon Bernthal, The Bear "Fishes"
  • Matthew Broderick, Only Murders In The Building "Co Bro"
  • Ryan Gosling, Saturday Night Live "Host: Ryan Gosling"
  • Christopher Lloyd, Hacks "The Deborah Vance Christmas Spectacular"
  • Bob Odenkirk, The Bear "Fishes"
  • Will Poulter, The Bear "Honeydew"

Kadın Konuk Oyuncu

  • Olivia Colman, The Bear "Forks"
  • Jamie Lee Curtis, The Bear "Fishes"
  • Kaitlin Olson, Hacks "The Roast Of Deborah Vance"
  • Da'Vine Joy Randolph, Only Murders In The Building "Sitzprobe"
  • Maya Rudolph, Saturday Night Live "Host: Maya Rudolph"
  • Kristen Wiig, Saturday Night Live "Host: Kristen Wiig"
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 9

En İyi Yönetmen

  • Randall Einhorn, Abbott Elemantary "Party"
  • Christopher Storer, The Bear "Fishes"
  • Ramy Youssef, The Bear "Honeydew"
  • Guy Ritchie, The Gentlemen "Refined Agression"
  • Lucia Aniello, Hacks "Bulletproof"
  • Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show "I’m The Pappy"

En İyi Senaryo

  • Abbott Elementary "Career Day", Quinta Brunson
  • The Bear "Fishes", Christopher Storer, Joanna Calo
  • Girls5eva "Orlando", Meredith Scardino, Sam Means
  • Hacks "Bulletproof", Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky
  • The Other Two "Brooke Hosts A Night Of Undeniable Good", Chris Kelly, Sarah Schneider
  • What We Do In The Shadows "Pride Parade", Jake Bender, Zach Dunn
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 10

MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ DİZİSİ DALINDA

En İyi Mini Dizi

  • Baby Reindeer
  • Fargo
  • Lessons in Chemistry
  • Ripley
  • True Detective: Night Country

En İyi Erkek Oyuncu

  • Matt Bomer, Fellow Travelers
  • Richard Gadd, Baby Reindeer
  • Jon Hamm, Fargo
  • Andrew Scott, Ripley
  • Tom Hollander, Feud: Capote vs. The Swans

En iyi Kadın Oyuncu

  • Jodie Foster, True Detective: Night Country
  • Brie Larson, Lessons in Chemistry
  • Juno Temple, Fargo
  • Sofia Vergara, Griselda
  • Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 11

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Dakota Fanning, Ripley
  • Lily Gladstone, Under The Bridge
  • Jessica Gunning, Baby Reindeer
  • Aja Naomi King, Lessons In Chemistry
  • Diane Lane, Feud: Capote vs. The Swans
  • Nava Mau, Baby Reindeer
  • Kali Reis, True Detective: Night Country

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Jonathan Bailey, Fellow Travelers
  • Robert Downey Jr., The Sympathizer
  • Tom Goodman-Hill, Baby Reindeer
  • John Hawkes, True Detective: Night Country
  • Lamorne Morris, Fargo
  • Lewis Pullman, Lessons In Chemistry
  • Treat Williams, Feud: Capote vs. The Swans
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 12

En İyi Yönetmen

  • Weronia Tofilska, Baby Reindeer "Episode 4"
  • Noah Hawley, Fargo "The Tragedy Of The Commons"
  • Gus Van Sant, Feud: Capote vs. The Swans "Pilot"
  • Millicent Shelton, Lessons In Chemistry "Poirot"
  • Steven Zaillian, Ripley
  • Issa Lopez, True Detective: Night Country

En İyi  Senaryo

  • Baby Reindeer, Richard Gadd
  • Black Mirror "Joan Is Awful", Charlie Brooker
  • Fargo "The Tragedy Of The Commons", Noah Hawley
  • Fellow Travelers "You’re Wonderful", Ron Nyswaner
  • Ripley, Steven Zaillian
  • True Detective: Night Country "Part 6", Issa López
76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı - 13

En İyi Animasyon Dizi

  • Blue Eye Samurai
  • Bob's Burgers
  • Scavengers Reign
  • The Simpsons
  • X-Men '97

En İyi TV Filmi

  • Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie
  • Quiz Lady
  • Red, White & Royal Blue
  • Scoop
  • Unfrosted

En İyi Talk Show

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Late Night With Seth Meyers
  • The Late Show With Stephen Colbert

En İyi Reality Yarışma Programı

  • The Amazing Race
  • RuPaul’s Drag Race
  • Top Chef
  • The Traitors
  • The Voice
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