76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı.

Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu. Jeremy Allen White'ın başrolünü üstlendiği The Bear dizisi ise 23 adaylık elde etti.

Geçtiğimiz yıl 10 Emmy ödülü kazanan dizinin yıldızları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce ve Liza Colón-Zayas performanslarıyla Emmy Ödülleri'nde adaylığa layık görüldü.

Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini bulacak.

İşte 76. Emmy Ödülleri adayları...