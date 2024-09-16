76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ...