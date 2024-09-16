76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar "Shogun" ve "Bear" olmuştu. Shogun dizisi, en iyi drama, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu dahil olmak üzere 18 Emmy ödülü kazandı. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi....
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.
Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.
İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ...