78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Cannes Film Festivali bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 78. Cannes Film Festivali'nin film seçkisi duyuruldu.

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 1

Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Çikolata, Saklı, Paris Seni Seviyorum, Aşkın Büyüsü, Aslı Gibidir, Bilinmeyen Kod, İngiliz Hasta ve Umut Mevsimi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.

60 yaşındaki Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier,  Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 2

AÇILIŞ FİLMİ

Leave One Day - Amélie Bonnin

ANA YARIŞMA

The Phoenician Scheme - Wes Anderson
Eddington - Ari Aster
Jeunes Méres - Jean-Pierre and Luc Dardenne
Alpha-  Julia Ducournau
Renoir - Hayakawa Chie
The History of Sound - Oliver Hermanus
La Petite Derniére - Hafsia Herzi
Sirat - Oliver Laxe
New Wave - Richard Linklater
Two Prosecutors - Sergei Loznitsa
Fuori - Mario Martone
O Secreto Agente - Kleber Mendonça Filho
Dossier 137  -Dominik Moll
Un Simple Accident - Jafar Panahi
Sound of Falling -  Mascha Schilinski
Romería - Carla Simón
Sentimental Value -  Joachim Trier

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 3

YARIŞMA DIŞI (HORS COMPETITION)

The Coming Of The Future, Cédric Klapisch
Mission: Impossible – The Final
Reckoning, Christopher McQuarrie
The Richest Woman in the World, Thierry Klifa
Vie Privée, Rebecca Zlotowski
Partir un jour, Amélie Bonnin - açılış filmi
Highest 2 Lowest, Spike Lee

CANNES PRÖMİYERLER (CANNES PREMIERE)

Amrum, Fatih Akın
Connemara, Alex Lutz
Splitsville, Mike Corvino
The Disappearance of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov
Orwell, Raoul Peck
The Wave, Sebastián Lelio

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 4

ÖZEL GÖSTERİMLER

Bono: Stories Of Surrender, Andrew Dominik
The Magnificent Life of Marcel Pagnol, Sylvain Chomet
Tell Her I Love Her, Romane Bohringer


GECE YARISI GÖSTERİMLERİ

Songs Of The Neon Night, Juno Mak
Dalloway, Yann Gozlan
The Exit 8, Genki Kawamura

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 5

BELİRLİ BİR BAKIŞ (UN CERTAIN REGARD)

Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa
Eleanor the Great, Scarlett Johansson
Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis
Meteors, Hubert Charuel
The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes
My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr.
Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser ve Arab Nasser
A Pale View of the Hills, Kei Ishikawa
Pillion, Harry Lighton
Urchin, Harris Dickinson
Caravan, Zuzana Kirchnerová
Homebound, Neeraj Ghaywan
The Last One For The Road, Francesco Sossai
Promis le ciel - Erige Sehiri
The Plague, Charlie Polinger
L’inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier

78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı - 6

ONUR ÖDÜLÜ VERİLECEK

Hollywood'un usta oyuncularından Robert De Niro, 78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi olacak.

14 yıl önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmiyle festivalde yer almıştı. Festivalde onur ödülü son olarak Meryl Streep ve Jodie Foster'a verilmişti.

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