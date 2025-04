78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

BELİRLİ BİR BAKIŞ (UN CERTAIN REGARD)



Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Meteors, Hubert Charuel

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr.

Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser ve Arab Nasser

A Pale View of the Hills, Kei Ishikawa

Pillion, Harry Lighton

Urchin, Harris Dickinson

Caravan, Zuzana Kirchnerová

Homebound, Neeraj Ghaywan

The Last One For The Road, Francesco Sossai

Promis le ciel - Erige Sehiri

The Plague, Charlie Polinger

L’inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier