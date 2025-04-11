78. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Çikolata, Saklı, Paris Seni Seviyorum, Aşkın Büyüsü, Aslı Gibidir, Bilinmeyen Kod, İngiliz Hasta ve Umut Mevsimi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.



60 yaşındaki Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.