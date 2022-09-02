79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 12:22 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 12:34
Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 79. Venedik Film Festivali, festival kapsamındaki filmlerin gösterimleriyle devam ediyor.
Festivalin ikinci gününde ‘Tár’ adlı filminin prömiyeri gerçekleşti. Nina Hoss, Noemie Merlant, yönetmen Todd Field, Sophie Kauer ve Cate Blanchett kırmızı halıda boy gösterdi.
Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. İzleyicilerin pek çok kez “Bravo!” dediği belirtildi.
Film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor.
Venedik Film Festivali gibi prestijli etkinlikler Oscar ve Altın Küre için önemli bir örnek oluşturuyor. Başrol oyuncusu Cate Blanchett’in performansının ona Akademi Ödülleri’nde 8. kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor.
Avusturalyalı oyuncu daha önce 2005 yılında ‘Aviator’ ve 2014 yapımı ‘Blue Jasmine’ filmiyle Oscar’da ödül almıştı.
Blanchett kırmızı halıda çiçekli detaylara sahip Schiaparelli tasarımı bir elbise tercih etti.
İşte Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen 'Tar' filminin kırmızı halısından görüntüler...
Fransız oyuncu Noemie Merlan
Jüri başkanı Julianne Moore
İspanyol oyuncu Rocio Munoz Morales
Julianne Moore
Alman oyuncu Nina Hoss
İspanyol model ve oyuncu Georgina Rodriguez