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79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 12:22 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 12:34

Prestijli “Altın Aslan” ödülü için ünlü yapımların yarıştığı 79. Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen Tár filmi 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 1

Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 79.  Film Festivali, festival kapsamındaki filmlerin gösterimleriyle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde ‘Tár’ adlı filminin prömiyeri gerçekleşti. Nina Hoss, Noemie Merlant, yönetmen Todd Field, Sophie Kauer ve Cate Blanchett kırmızı halıda boy gösterdi.

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 2

Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. İzleyicilerin pek çok kez “Bravo!” dediği belirtildi.

Film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor.

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 3

OSCAR YOLU GÖZÜKTÜ

gibi prestijli etkinlikler Oscar ve Altın Küre için önemli bir örnek oluşturuyor. Başrol oyuncusu Cate Blanchett’in performansının ona Akademi Ödülleri’nde 8. kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor.

Avusturalyalı oyuncu daha önce 2005 yılında ‘Aviator’ ve 2014 yapımı ‘Blue Jasmine’ filmiyle Oscar’da ödül almıştı.

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 4

Blanchett kırmızı halıda çiçekli detaylara sahip Schiaparelli tasarımı bir elbise tercih etti.

İşte Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen 'Tar' filminin kırmızı halısından görüntüler...

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 5

Fransız oyuncu Noemie Merlan

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 6

Jüri başkanı Julianne Moore

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 7

İspanyol oyuncu Rocio Munoz Morales

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 8

Julianne Moore

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 9

Alman oyuncu Nina Hoss

79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma - 10

İspanyol model ve oyuncu Georgina Rodriguez

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