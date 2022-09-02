79. Venedik Film Festivali'nde 6 dakikalık ayakta alkışlanma

OSCAR YOLU GÖZÜKTÜ

Venedik Film Festivali gibi prestijli etkinlikler Oscar ve Altın Küre için önemli bir örnek oluşturuyor. Başrol oyuncusu Cate Blanchett’in performansının ona Akademi Ödülleri’nde 8. kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor.

Avusturalyalı oyuncu daha önce 2005 yılında ‘Aviator’ ve 2014 yapımı ‘Blue Jasmine’ filmiyle Oscar’da ödül almıştı.