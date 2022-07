79. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

BELGESELLER



Freedom On Fire: Ukraine’s Fight For Freedom, Evgeny Afineevsky

The Matchmaker, Benedetta Argentieri

Gli Ultimi Giorni Dell’Umanita, Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy, Steve James

Music For Black Pigeons, Jorgen Leth, Andreas Koefoed

The Kiev Trial, Sergei Loznitsa

In Viaggio, Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President, Christopher Sharp, Moses Bwayo

Nuclear, Oliver Stone





KISA FİLMLER



Maid, Lucretia Martel

Look At Me, Sally Potter





DİZİLER





The Kingdom Exodus, Lars von Trier

Copenhagen Cowboys, Nicolas Winding Refn

HORIZON EKSTRA



Origin Of Evil, Sebastien Mariner

Hanging Gardens, Ahmed Yassin Al Daradji

Amanda, Carolina Cavalli

Zapatos Rojos, Carlos Eichelmann Kaiser

Nezhou, Soudade Kaadan

Notte Fantasma, Fulvio Risuleo

Without Her, Arian Vazirdaftari

Valeria Is Getting Married, Michael Vinik

Goliath, Adilkhan Yerzhanov

HORIZON



Princess, Roberto De Paolis

On The Fringe, Juan Diego Botto

Victim, Michal Blasko

Trenque Lauquen I, Laura Citarella

Trenque Lauquen II, Laura Citarella

Vera, Tizza Covi, Rainer Frimmel

Blanquita, Fernando Guzzoni

Pour La France, Rachid Hami

A Man, Kei Ishikawa

Bread And Salt, Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg, Antonio Lukich

Ti Mangio Il Cuore, Pippo Mezzapesa

To The North, Mihai Mincan

Autobiography, Makbul Mubarak

La Syndicaliste, Jean-Paul Salomé

World War III, Houman Seyedi

The Happiest Man In The World, Teona Strugar Mitevska

The Bride, Sergio Tréfaut