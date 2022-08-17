79. yaşını kutlayan Robert De Niro'nun zirvedeki 15 filmi

Haberler | 17.08.2022 - 09:12 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 09:37
Genç Corleone, Amerika’ya yeni gelmiştir.
1917 yılında, New York şehri’nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.
Michael Corleone, mafya dünyasında inanılmaz bir güce ulaşırken, bir yandan da ailesini korumaya çalışır. Fakat bunlar Micheal'a sadece güç değil, beraberinde yalnızlık ve mutsuzluk getirir.Robert De Niro filmde yalnızca 45 dakika Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'ı aldı.
Amerikan biyografik suç filmi. Pileggi'nin 1985 tarihli kurgusal olmayan kitabı Wiseguy'un film uyarlaması.
Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino'nun oynadığı film, 1955'ten 1980'e kadar mafya ortağı Henry Hill, arkadaşları ve ailesinin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.
Gotham City'de, zihinsel olarak sorunlu komedyen Arthur Fleck, toplum tarafından göz ardı edilir ve kötü muamele görür.
Toplum tarafından dışlanan Arthur, yapayalnızdır. Daha sonra Arthur, kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Bu yol onu ikinci kişiliğiyle yüz yüze getirir: Joker.
New York'ta Yahudi olan David 'Noodles' Aaronson, ve arkadaşları 20. yüzyılın başlarında New York'ta büyümüş ve isimlerini her yerde duyurmak isteyen gangsterler olarak yetişmiştir. Filmin başlıca karakteri olan David Aaronson çocukluğu, gençliği ve yaşlılığında süre gelen olaylar anlatılmıştır. Arkadaş grubu çeşitli nedenlerden ötürü dağılır ve uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelip, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için işe koyulurlar.
Filmde Neil McCauley ve ekibi Chris Shiherlis, Michael Cheritto profesyonel bir suç çetesidir. Planlandığı gibi gitmeyen bir soygundan sonra LAPD'nin meşhur komiseri Vincent Hanna ekibi ile bu çetenin peşine düşer ancak ellerinde hiçbir kanıt yoktur.
Görgü tanıklarının soygun esnasında duyduğu bir kelimeden yola çıkan Hanna, bir tazı gibi iz sürerek çete üyelerinden Cheritto'ya ulaşır ve poliste kaydı olmayan Neil haricinde tüm çeteyi izlemeye alır.
Akli dengesi yerinde olmayan bir gazi, kirli ve adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddediyor ve bu kırılma anından sonra bir silah alıp harekete geçmeye, sokakların pisliğini temizlemeye karar veriyor; bu esnada kendini bir fahişeyi kurtarmaya adıyor.
New York City'de gece taksi şoförlüğü yapan Travis, sosyal hayatındaki başarısızlığını, saplantılı bir tutku beslediği Bickle’la tersine döndürmeye çalışsa da beklediği karşılığı bulamıyor.
Ace Rothstein renkli gece hayatı ve kumar çılgınlığıyla ünlü olan Las Vegas'ın bu kumarhanelerinden birini yöneten bir işletmecidir.
Rothstein bu işe başladığı günden bu yana işini düzgün yapıp güvenilirliğini korumaya ve kumarhane sahipleriyle arasını iyi tutmaya çalışmıştır.
Bu açgözlü ve eğlence düşkünü adam yüzünden başarılı iş hayatı tepetaklak olma yolunda giden Ace, aşık olduğunda işler iyice yolundan çıkacaktır.
Her zaman en iyisi olmak için kendine zarar verecek derecede korkutucu bir hırs barındıran boksör Jake La Motta, bu agresifliğini sadece ringte rakipleri üzerinde değil; ring dışındaki özel hayatına da taşıyor. Bu nedenle zamanla kariyerini kendi elleriyle un ufak ederken yakın çevresini de yavaş yavaş kaybediyor.
Üç birbirine çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick’in Vietnam savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alır. Savaştan önce tüm boş zamanlarını beraber geçiren üçlü Steven’ın düğünüyle beraber birbirlerine veda ederler. Eski dostlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkına varmaya başlarlar.
Köşe yazarı Jimmy Breslin ve Pete Hamill hakkındaki belgesel, arkadaşlıklarını ve rekabetlerini New York'un kaba ve taklacı tabloid evreninin en büyük iki yıldızı olarak takip ediyor.
Breslin ve Hamill sırasıyla New York Daily News ve New York Post için ve bunların yanı sıra Village Voice gibi diğer gazeteler için çalıştı.
Nemo, dişçi ofisinde Gil'i öldürmeye çalışır.
Eliot Ness, Chicago’ya atanan bir federal ajandır. Ness’e verilen görev mafya elebaşı Al Capone’u etkisiz hale getirmektir. Fakat Capone'un şehirdeki gücü çok yüksektir.
Gittikçe cesaretini kaybetmekte olan Ness bir gün deneyimli bir polis memuru olan Jimmy Malone ile tanışır. Malone’un yardımıyla Ness özel ekibine silahşör George Stone’u ve muhasebeci Oscar Wallace’ı ekleyerek Capone’un üzerine gitmeye başlar.
Karanlık bir atmosfere evrilen bu dünyada yaşayan insanlardan biri olan bürokrat Sam Lowrey, hayallerinin kadınının peşinden giderken devlet düşmanı olur.
Komedyen Lenny Bruce, yaptıkları büyük tartışmalara yol açan, sosyal eleştirmendi. . Geleneksel bir stand-up komedyeni olarak başladıktan sonra, Bruce'un giderek ikonlara karşı çıkan hareketi onu 1960'ların karşı kültürünün önde gelen isimlerinden biri haline getirdi.
Eski bir asker olan Frank Sheeran'ın hayatına odaklanıyor. Bir mafya tetikçisi olan Sheeran'ın hayatından kesitler sunarken, aynı zamanda Amerika'nın en gizemli suç olaylarından biri olan sendika lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşu da işleniyor.