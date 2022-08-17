79. yaşını kutlayan Robert De Niro'nun zirvedeki 15 filmi

5. Heat (1995)

Filmde Neil McCauley ve ekibi Chris Shiherlis, Michael Cheritto profesyonel bir suç çetesidir. Planlandığı gibi gitmeyen bir soygundan sonra LAPD'nin meşhur komiseri Vincent Hanna ekibi ile bu çetenin peşine düşer ancak ellerinde hiçbir kanıt yoktur.

Görgü tanıklarının soygun esnasında duyduğu bir kelimeden yola çıkan Hanna, bir tazı gibi iz sürerek çete üyelerinden Cheritto'ya ulaşır ve poliste kaydı olmayan Neil haricinde tüm çeteyi izlemeye alır.